Супербоул-2024: хто став переможцем фінального матчу НФЛ

Супербоул — одна із головних спортивних подій США, яка, попри нешироку популярність американського футболу поруч з іншими видами спорту, приваблює глядачів зі всього світу.

Яким був Супербоул-2024, як завершився головний матч американського футболу і хто став переможцем гри — читай в нашому матеріалі.

Супербоул-2024: результати фінальної гри сезону

У фіналі сезону 2023-2024 зустрілись команди Канзас Сіті Чіфс та Сан-Франциско 49ерс. Це не перша їхня зустріч — чотири роки тому ці команди вже боролись між собою у фіналі.

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Обидві команди не набрали очок у першій чверті, але в другій команда Сан-Франциско 49ерс відкрили рахунок з результатом 10:0.

Наприкінці третьої чверті Канзас Сіті вийшли в лідери з рахунком 13:10. Тачдаун команда занесла після помилки Сан-Франциско при поверненні м’яча.

Під час останньої четверті Сан-Франциско занесли ще один тачдаун, однак кікер команди Джейк Муді не реалізував право на пробиття удару ціною в 1 очко після тачдауну. Сан-Франциско набрали 6 очок, а не 7 – 16:13 на їх користь.

Обидві команди забили голи одна одній, а за 6 секунд до кінця матчу Чіфс реалізували ще один гол і перевели гру в овертайм, оскільки результат гри складав 19:19.

В овертаймі команда Сан-Франциско забили першими. Однак після того Канзас Сіті Чіфз занесли тачдаун – 25:22 на їх користь.

Таким чином, команда Канзас Сіті Чіфз здобула перемогу на Супербоул-2024 і стала чемпіоном НФЛ.

Для Канзас Сіті Чіфс це друга перемога на Супербоул. Минулого разу вони ставали чемпіонами сезону 2003-2004, обійшовши Нью Інгленд Петріотс.

Водночас команда Сан-Франциско 49ерс програли свій третій Супербоул поспіль. Востаннє вони отримували титул чемпіонів НФЛ у сезоні 1994 року.

Що таке Супербоул

Супербоул — це фінальна гра чемпіонату Національної футбольної ліги (НФЛ).

Перша гра відбулась 15 лютого 1967 року у Лос-Анджелесі. За трофей боролися цьогорічні переможці Супербоул-2024 Канзас Сіті Чіфз та Грін Бей Пекерз. Перемогу тоді здобули Грін Бей з рахунком 35:10.

З того часу гра проходить щороку в неділю одразу після закінчення стадії плей-офф. Цей день має офіційну назву Super Bowl Sunday.

Супербоул є широковідомим у світі завдяки своїм шоу, які відбуваються у перерві між другою і третьою четвертями.

У перші роки на цих шоу зазвичай брав участь оркестр, але починаючи з 1970 року започаткувалась традиція запрошувати відомих музикантів.

У різні роки на стадіоні Супербоулу виступали всесвітньо відомі зірки: Aerosmith, Брітні Спірс, Prince, Black Eyed Peas, Мадонна, Бейонсе, Кеті Перрі, Леді Гага, Бруно Марс, Ріанна та інші.

Раніше ми розповідали про результати першої змішаної гри Чемпіонату світу з біатлону 2024.

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