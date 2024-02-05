Секрет довголіття в одній чашці? Як чай впливає на біологічне старіння і чи можна його пити часто

У рядах любителів чаю може прибути, оскільки комплексне дослідження експертів Сичуаньського університету показало, що цей напій може впливати на біологічне старіння.

Китайські вчені намагались проаналізувати дані 5998 британців та 7931 китайця, які поділились інформацією щодо споживання чаю та середню кількість випитих чашок за день. Вік учасників варіювався від 30 до 79 років.

Після збору інформації, науковці оцінили маркери старіння учасників, зокрема показники артеріального тиску, холестерину та відсоток жиру в організмі. Таким чином вченим вдалось визначити біологічний вік кожного, хто взяв участь у дослідженні.

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Чай та біологічне старіння — як вони пов’язані

Науковці Сичуаньського університету після детального аналізу даних визначили, що люди, які п’ють чай близько трьох разів на день, старіють повільніше. А ось ті, хто відмовлялись від напою, згідно з дослідженнями, мали ознаки прискорення біологічного старіння.

Споживання близько трьох чашок чаю або шести-восьми грамів чайного листя на день може мати найбільш очевидні переваги проти старіння.

Проте одразу варто зазначити, що дослідження було лише спостережним, тому не можна остаточно стверджувати, що саме чай вплинув на показники та уповільнив біологічне старіння.

Чому ж напій міг все ж таки внести свої корективи у стан здоров’я учасників дослідження, науковці пояснюють наявністю в чаї поліфенолів. Це біологічно активні речовини, які можуть впливати на кишкову мікробіоту. Тому це й могло зрештою внести зміни у стан метаболізму, імунітету та навіть когнітивних функцій.

Наші висновки підкреслюють потенційну роль чаю в розробці заходів проти старіння, орієнтованих на харчування, і в стратегії здорового старіння, — пишуть автори дослідження.

Однак цей напій може допомогти також вирішувати й інші питання, які тебе турбують. Читай, як чай може покращити самопочуття після вживання алкоголю.

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