Секрет долголетия в одной чашке? Как чай влияет на биологическое старение и можно ли пить его часто

В рядах любителей чая может прибыть, поскольку комплексное исследование экспертов Сычуаньского университета показало, что этот напиток может оказывать влияние на биологическое старение.

Китайские ученые пытались проанализировать данные 5998 британцев и 7931 китайцев, которые поделились информацией о потреблении чая и среднем количестве выпитых чашек в день. Возраст участников варьировался от 30 до 79 лет.

После сбора информации ученые оценили маркеры старения участников, в частности показатели артериального давления, холестерина и процент жира в организме. Таким образом, ученым удалось определить биологический возраст каждого, кто принял участие в исследовании.

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Чай и биологическое старение — как они связаны

Ученые Сычуаньского университета после детального анализа данных определили, что люди, пьющие чай около трех раз в день, стареют медленнее. А вот те, кто отказывался от напитка, согласно исследованиям, имели признаки ускоренного биологического старения.

Потребление около трех чашек чая или шести-восьми граммов чайных листьев в день может иметь наиболее очевидные преимущества против старения.

Однако следует отметить, что исследование было лишь наблюдательным, поэтому нельзя окончательно утверждать, что именно чай повлиял на показатели и замедлил биологическое старение.

Почему же напиток мог все же внести свои коррективы в состояние здоровья участников исследования, ученые объясняют наличием полифенолов в чае. Это биологически активные вещества, которые могут оказывать влияние на кишечную микробиоту. Поэтому это могло в конечном итоге внести изменения в состояние метаболизма, иммунитета и даже когнитивные функции.

Наши выводы подчеркивают потенциальную роль чая в разработке мер против старения, ориентированных на питание, и в стратегии здорового старения, — пишут авторы исследования.

Однако этот напиток может помочь также решать и другие беспокоящие тебя вопросы. Читай, как чай может улучшить самочувствие после употребления алкоголя.

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