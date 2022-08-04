Їжа та рецепти

Відсвяткуємо міжнародний день пива? Усе про виникнення, користь та шкоду хмільного напою

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Серпня 2022, 11:42
Міжнародний день пива 2022: коли святкується та історія свята
Фото: Pexels

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