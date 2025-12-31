Стиль життя Їжа та рецепти

Переїдати на Новий рік можна, але головне не зловживати — дослідження

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 31 Грудня 2025, 19:00 3 хв.
що буде якщо я переїм на новий рік
Фото Pexels

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