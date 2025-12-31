Переїдати на Новий рік можна, але головне не зловживати — дослідження

З наближенням новорічних та різдвяних свят традиційне питання поміркованості в їжі стає як ніколи актуальним. Рясне застілля часто супроводжується станом, який у народі називають харчовою комою — відчуттям сильної сонливості та розслабленості після їжі.

Нові наукові дані свідчать: разове переїдання не є критичним для організму, проте багатослівні марафони з алкоголем можуть мати серйозні наслідки для мозку та печінки — деталі читай у матеріалі.

Переїсти на Новий рік — це нормально і не нашкодить твоєму здоров’ю

Як зазначає BBC, довгий час панувала думка, що сонливість після обіду виникає через відтік крові від мозку до шлунку для перетравлення їжі. Проте сучасні дослідження, зокрема дані Аарона Генгіста з Національного інституту здоров’я США, спростовують цей міф. Кровотік у мозку залишається стабільним.

Справжня причина криється у так званому “каскаді насичення”. Коли ми споживаємо їжу, кишківник виділяє складний коктейль гормонів та метаболітів. Вони стимулюють підшлункову залозу виробляти інсулін для контролю рівня цукру. Саме ця гормональна реакція впливає на центри мозку, викликаючи відчуття втоми та бажання прилягти.

Науковці заспокоюють: якщо ти здоровий/-а, одноразове переїдання на святкову вечерю навряд чи завдасть шкоди обміну речовин. Експеримент 2020 року показав, що організм молодих здорових чоловіків здатен ефективно регулювати рівень цукру та жирів у крові навіть після подвоєної порції калорій. Тіло просто виробляє більше інсуліну, адаптуючись до надлишку.

Ця здатність має еволюційне коріння. Оскільки людство більшу частину історії жило в умовах дефіциту ресурсів, наш організм навчився безболісно справлятися з рідкісними періодами надлишку їжі.

Ситуація кардинально змінюється, коли святкування перетворюється на тривале споживання їжі та алкоголю. Дослідження 2021 року продемонструвало: п’ять годин безперервного застілля з висококалорійними стравами та спиртним призводять до:

миттєвого накопичення жиру в печінці;

виникнення запальних процесів в організмі;

зниження рівня кисню в мозку.

Ще тривожнішими є наслідки багатоденного переїдання. Всього за п’ять днів споживання жирної та солодкої їжі мозок втрачає чутливість до інсуліну і починає гірше контролювати апетит. Найгірше те, що навіть після повернення до звичного раціону когнітивні функції — пам’ять та здатність до навчання — можуть залишатися зниженими ще протягом тривалого часу.

Науковий підхід не закликає до повної відмови від святкових делікатесів. Основні висновки для тих, хто хоче зберегти здоров’я у святковий період:

Разова акція — це нормально. Один щедрий святковий обід не зруйнує твій метаболізм.

Уникай тривалості. Не варто розтягувати застілля на весь день, краще зробити перерву на прогулянку або активний відпочинок.

Обережність з алкоголем. Саме поєднання великої кількості калорій зі спиртним є найбільш стресовим для печінки.

Отже, насолоджуватися новорічними смаколиками можна і треба, головне — не перетворювати свято на багатоденний виклик для власного організму.

Раніше ми писали, які закуски можна приготувати на Новий рік 2026 — читай у матеріалі про швидкі та оригінальні рецепти.

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