Смакота! Пухкі панкейки з медом та йогуртом — простий рецепт від Джеймі Олівера

Зранку особливо хочеться чогось смачненького, але такого, що швидко та просто готується? Тоді радимо рецепт панкейків з медом та йогуртом!
Англійський шефкухар та телеведучий Джеймі Олівер поділився рецептом ніжних пухких млинців, які готуються всього за десять хвилин.
Для цього тобі знадобиться:
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Отже, до роботи!
Під час війни буденні справи, такі як приготування їжі, стають складними через обмаль часу та інгредієнтів. Проте все ж є рецепти, які не потребують особливих продуктів та займають мінімум твоїх зусиль і часу. Наприклад, рулети з творогом та бананом — це смачно, корисно і швидко. Читай, як їх приготувати.