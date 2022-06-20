Смакота! Пухкі панкейки з медом та йогуртом — простий рецепт від Джеймі Олівера

Зранку особливо хочеться чогось смачненького, але такого, що швидко та просто готується? Тоді радимо рецепт панкейків з медом та йогуртом!

Англійський шефкухар та телеведучий Джеймі Олівер поділився рецептом ніжних пухких млинців, які готуються всього за десять хвилин.

Для цього тобі знадобиться:

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1 склянка борошна, що саме піднімається (або звичайне борошно і розпушувач);

1 склянка напівзнежиреного молока;

1 велике куряче яйце;

оливкова олія або вершкове масло;

натуральний йогурт;

рідкий мед.

Отже, до роботи!

Висип борошно, молоко, яйце у миску й додай дрібку морської солі. Збий масу до однорідності. Збризни олією або змаж шматочком вершкового масла велику сковорідку та розігрій її на середньому вогні. Вилий кілька порцій тіста по одній ложці на пательню та готуй їх кілька хвилин до золотистого кольору. Потім переверни млинці та смаж їх ще кілька хвилин до готовності. Подавай рум’яні панкейки з ложкою натурального йогурту і медом.

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