Їжа та рецепти

З пивом, беконом та задоволенням: як приготувати польський суп без закваски жур на айрані

Даніела Долотова, журналістка сайту 21 Жовтня 2023, 14:00
польський суп
Фото: Unsplash

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