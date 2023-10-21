З пивом, беконом та задоволенням: як приготувати польський суп без закваски жур на айрані

Іноді душа так і просить не просто подорожей, а цілих гастротурів. Однак не всі можуть собі дозволити зараз далеко поїхати за враженнями. Тому їх завжди можна створити власноруч.

Шеф-кухар Алекс Якутов у новому шоу На ножах на Новому каналі пропонує спробувати приготувати польський суп без закваски жур на айрані.

Звучить якось складно? Однак як це добре смакує! Ти тільки подивись, скільки всього смачного у списку інгредієнтів. Їх точно варто спробувати поєднати на власній кухні.

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Інгредієнти для польського супу

вода — 500 мілілітрів

айран — 400 мілілітрів

пиво — 100 мілілітрів

бекон — 200 грамів

картопля — 2-3 штуки

краківська ковбаса — 150 грамів

баварська ковбаска — 1 штука

цибуля — 1 штука

морква — 1 штука

корінь селери — 1 штука

соняшникова рафінована олія — 2 столові ложки

кріп — 2 гілочки

петрушка — 2 гілочки

цукор — 2 чайні ложки

майоран — 1 чайна ложка

перець чорний горошком — 1 чайна ложка

кмин — 1 чайна ложка

перець чорний мелений — 1 чайна ложка

Жур на айрані — спосіб приготування

Спершу потрібно почистити картоплю, нарізати її кубиками та покласти в каструлю з водою. Потім нарізати бекон теж кубиками та посмажити його на розігрітій сковорідці з олією. Бажано постійно помішувати бекон. Тепер варто кріп, петрушку, майоран, чорний перець і кмин покласти в марлю, загорнути все, як у мішечок, замотати ниткою та опустити трави всередину каструлі, як пакетик з чаєм. Коли вода закипить, можна додати туди ковбаски. Далі додати цукор та мелений перець до бекону, коли він стане золотавого кольору. Також на пательню варто викласти нарізані цибулю, моркву та корінь селери й перемішати. Після цього потрібно обережно дістати краківську ковбасу з каструлі, нарізати її кубиками та висипати на пательню. До неї влити пиво та 100 мілілітрів айрану. Решту айрану вилити в каструлю, а за ним пересипати вміст пательні. Лишається тільки перемішати та смакувати незвичною, але дуже ситною стравою.

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