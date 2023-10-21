З пивом, беконом та задоволенням: як приготувати польський суп без закваски жур на айрані

Іноді душа так і просить не просто подорожей, а цілих гастротурів. Однак не всі можуть собі дозволити зараз далеко поїхати за враженнями. Тому їх завжди можна створити власноруч.
Шеф-кухар Алекс Якутов у новому шоу На ножах на Новому каналі пропонує спробувати приготувати польський суп без закваски жур на айрані.
Звучить якось складно? Однак як це добре смакує! Ти тільки подивись, скільки всього смачного у списку інгредієнтів. Їх точно варто спробувати поєднати на власній кухні.
Хочеш чогось більш екзотичного? Тоді читай, як приготувати популярний таїландський суп том ям.
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