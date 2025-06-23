Як зробити бринзу з козячого молока: процес приготування — від молока до стиглого сиру

Сири — це один із найдавніших продуктів, створених людиною для збереження користі молока. Вони бувають м’які, тверді, витримані й свіжі, а також розрізняються за способом виготовлення та видом молока — коров’ячим, овечим або козячим.

Бринза належить до солоних сирів і особливо цінується за свій насичений смак, простоту приготування та поживність. Це один із найдавніших та найулюбленіших сирів у традиційній українській кухні. Її солонуватий смак, ніжна текстура та натуральність роблять цей продукт не лише смачним, а й корисним. Особливо цінною вважається бринза з козячого молока — вона легко засвоюється, багата на кальцій та білки, а її аромат має легку пікантність, яку не сплутаєш ні з чим.

Приготувати бринзу вдома зовсім не складно, якщо знати кілька основних правил. У цьому покроковому рецепті ми детально розглянемо весь процес — від підігріву молока до формування та дозрівання сиру.

Як зробити бринзу з козячого молока рецепт

Інгредієнти:

3–5 літрів свіжого козячого молока;

сичужний фермент або натуральний згущувач (наприклад, сік лимона чи оцет — для альтернативного методу);

сіль (до смаку).

Приготування:

Підготовка молока

Підігрій молоко до температури близько 32–35 °C. Переконайся, що воно свіже й не кип’ячене — інакше згорнеться неправильно.

Додавання ферменту

Додай сичужний фермент, попередньо розведений у невеликій кількості теплої води. Ретельно перемішай і залиш на 40–60 хвилин у спокої, накривши каструлю рушником.

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Формування і дозрівання бринзи

Коли маса згорнеться і відділиться сироватка, обережно наріж згусток ножем на кубики (приблизно 1,5 см). Дай їм постояти ще 10–15 хвилин, щоб вийшла ще більше сироватки.

Потім вилий масу через чисту марлю або тканину у форму. Залиш стікати під пресом (2–3 кг) на 3–5 годин або на ніч — залежно від бажаної щільності.

Посоли бринзу сухим способом або помісти в розсіл (10% сіль на воду) на 6–12 годин.

Дозрівання: залиш у прохолодному місці (10–12 °C) на 3–5 днів, залежно від того, наскільки витриманий смак ти хочеш. Чим довше бринза стоїть, тим солоніша стає й щільніша. Під час дозрівання вона набуває насиченого аромату та характерної щільності.

Як приготувати бринзу з козячого молока: відео

Додавання трав — дуже популярна практика в приготуванні домашньої бринзи. Часто використовують:

сушений чебрець (тим’ян);

кріп;

орегано;

базилік;

чорний перець горошком або меленим;

часник (сушений або свіжий).

Такі інгредієнти додають після відділення сироватки — перед пресуванням або вже після соління, під час дозрівання. Це надає сиру ароматності, посилює смак і робить його ще привабливішим для подачі.

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