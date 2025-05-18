Рослини замість хімії: безпечний дім для дітей і домашніх улюбленців

Фото Pexels Весна — час оновлення. Ми наводимо лад у шафах, викидаємо зайве й провітрюємо кімнати. Але за чистотою легко забути про ще одну важливу мету — зробити дім безпечним не лише від бруду, а й від загроз для нашого здоров’я. У цьому допоможе не надмірна стерильність, а підтримка корисного мікробіому в оселі! На думку вчених, наш будинок — це цілий мікросвіт. І від того, як ми з ним поводимось, залежить стан нашого імунітету. Тож ознайомся просто зараз з чотирма способами, як зробити житло безпечним для себе і всієї родини. Оточи себе рослинами За версією The Washington Post, домашні рослини — не тільки прикраса інтер’єру, а й джерело корисних мікроорганізмів. Дослідження показали, що офіси з конструкціями з живими рослинами сприяють підвищенню рівня протизапальних білків у крові співробітників. Взаємодія з природою, навіть через кімнатні рослини, збільшує вплив корисних мікробів, яких у міських квартирах не вистачає, — пояснила дослідниця Юлія Маннінен. Частіше відчиняй вікна Свіже повітря — один із найпростіших способів розбавити мікробне середовище в домі. Якщо ти живеш поблизу зелених зон, не ігноруй можливість впустити у свою оселю природні мікроорганізми. Вплив різноманітних мікробів навчає імунну систему краще функціонувати. Про це зазначив професор Джек Гілберт.Але якщо у тебе алергія на пилок або рівень забруднення повітря високий, експерти порадили утриматися від частого провітрювання в такі періоди. Читати на тему Як позбутися тарганів та не нашкодити собі: що робити, коли докучають маленькі негідники Розповідаємо, як позбутися від тарганів раз і назавжди. Домашні тварини — надійний захист Контакт із тваринами, особливо з собаками, також позитивно впливає на мікробіом дому. Вони приносять із вулиці мікроорганізми, які зміцнюють нашу імунну систему. Дозволяй своїм собакам заходити в дім, навіть якщо вони трохи брудні, — порадив професор Грем Рук. А якщо у тебе немає змоги завести улюбленця, то намагайся частіше бувати на природі. Навіть звичайна прогулянка в парку буде корисною. Прибирай правильно Нам здається, що чим більше дезінфекції — тим краще. Але це не так. Надмірне використання агресивних засобів вбиває не лише шкідливі, а й корисні мікроорганізми. Краще запитати себе: “Яку проблему я хочу розвʼязати?“, — порадила доцентка Еріка Гартманн. Вона порекомендувала: дезінфікувати лише потенційно небезпечні зони (кухню, ванну); уникати зайвого використання антисептиків на підлогах і полицях; віддавати перевагу вологому прибиранню без хімії. Також читай, чому побутова хімія псує повітря.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter