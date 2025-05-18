Рослини замість хімії: безпечний дім для дітей і домашніх улюбленців

Весна — час оновлення. Ми наводимо лад у шафах, викидаємо зайве й провітрюємо кімнати. Але за чистотою легко забути про ще одну важливу мету — зробити дім безпечним не лише від бруду, а й від загроз для нашого здоров’я. У цьому допоможе не надмірна стерильність, а підтримка корисного мікробіому в оселі!

На думку вчених, наш будинок — це цілий мікросвіт. І від того, як ми з ним поводимось, залежить стан нашого імунітету.

Тож ознайомся просто зараз з чотирма способами, як зробити житло безпечним для себе і всієї родини.

Оточи себе рослинами

За версією The Washington Post, домашні рослини — не тільки прикраса інтер’єру, а й джерело корисних мікроорганізмів. Дослідження показали, що офіси з конструкціями з живими рослинами сприяють підвищенню рівня протизапальних білків у крові співробітників.

Взаємодія з природою, навіть через кімнатні рослини, збільшує вплив корисних мікробів, яких у міських квартирах не вистачає, — пояснила дослідниця Юлія Маннінен.

Частіше відчиняй вікна

Свіже повітря — один із найпростіших способів розбавити мікробне середовище в домі. Якщо ти живеш поблизу зелених зон, не ігноруй можливість впустити у свою оселю природні мікроорганізми.

Вплив різноманітних мікробів навчає імунну систему краще функціонувати.

Про це зазначив професор Джек Гілберт.

Але якщо у тебе алергія на пилок або рівень забруднення повітря високий, експерти порадили утриматися від частого провітрювання в такі періоди.

Домашні тварини — надійний захист

Контакт із тваринами, особливо з собаками, також позитивно впливає на мікробіом дому. Вони приносять із вулиці мікроорганізми, які зміцнюють нашу імунну систему.

Дозволяй своїм собакам заходити в дім, навіть якщо вони трохи брудні, — порадив професор Грем Рук.

А якщо у тебе немає змоги завести улюбленця, то намагайся частіше бувати на природі. Навіть звичайна прогулянка в парку буде корисною.

Прибирай правильно

Нам здається, що чим більше дезінфекції — тим краще. Але це не так. Надмірне використання агресивних засобів вбиває не лише шкідливі, а й корисні мікроорганізми.

Краще запитати себе: “Яку проблему я хочу розвʼязати?“, — порадила доцентка Еріка Гартманн.

Вона порекомендувала:

дезінфікувати лише потенційно небезпечні зони (кухню, ванну);

уникати зайвого використання антисептиків на підлогах і полицях;

віддавати перевагу вологому прибиранню без хімії.



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