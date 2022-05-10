Безпідставні МРТ, корсети та вітаміни: топ-5 помилок при лікуванні болю в спині, які ти робиш

Біль завжди виникає невчасно. Від багатогодинного сидіння в укриттях може з’являтися дискомфорт у спині або загострення проблем, які були раніше. На жаль, не всі лікарі правильно призначають лікування пацієнтам з такими скаргами.

Лікар-невролог Давид Щербина розповів про топ-5 найпоширеніших помилок при лікуванні болю в спині.

Безпідставно робити МРТ

Деякі лікарі можуть безпідставно призначати пацієнту МРТ, мотивуючи це тим, що так можна виявити грижу/протрузію. Але це не діагноз.

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МРТ хребта треба робити за наявності так званих червоних прапорців, коли біль супроводжує:

нез’ясовна втрата ваги;

лихоманка;

вік понад 55 років;

онкологія в анамнезі;

посилення болю вночі;

виражена травма;

внутрішньовенне вживання наркотиків;

системне використання стероїдів;

імунодефіцит (ВІЛ);

порушення сечовипускання або дефекації;

тривалість болю понад шість тижнів (у деяких країнах критерієм є чотири тижні, у деяких — 12);

неврологічний руховий дефіцит (паралічі/парези/зниження рефлексів).

Носити корсет

Пояс/бандаж/корсет/комір Шанца/тейп підвищує ризик хронізації болю.

Це відзначено абсолютно у всіх неврологічних протоколах болю в спині. Носити ці штуки — лише затягувати больовий синдром, — пише Щербина у своєму Facebook.

Вживати вітаміни для лікування болю

За словами невролога, вітаміни та хондропротектори зовсім не ефективні при лікуванні болю. Їх часто призначають пацієнтам, але вони не зможуть знеболити.

Робити уколи, адже вони швидше лікують

Уколи та таблетки мають однакову діючу речовину в тій самій концентрації. Різниця між ними полягає лише в тому, що укол діє через п’ять хвилин, а таблетка — через 40.

Утім, навіть легкі загострення болю в спині лікуються від двох – трьох днів. Тому, на переконання Щербини, робити уколи немає жодного сенсу.

Відмовитися від НПЗЗ на користь свічок та уколів

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) справді пошкоджують слизову оболонку шлунку, але опосередковано, потрапляючи в кровообіг. Відтак не має значення, як саме ввести діючу речовину: у вигляді таблетки, уколу чи свічки.

Лікар розповідає, що знизити ризик пошкодження шлунку можна багатьма способами, починаючи від вибору самого препарату і закінчуючи прикриттям слизової оболонки препаратами групи ІПП (інгібіторами протонної помпи).

На жаль, під час війни кожен може опинитися під завалами та постраждати внаслідок дій окупантів. Тому треба знати, як правильно надати домедичну допомогу при травмі хребта.