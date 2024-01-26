Здоров'я та краса

Чи треба людині літнього віку вакцинуватися, якщо вона вже перехворіла на COVID-19?

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Січня 2024, 12:00
COVID-19: чи треба вакцинуватися літнім людям, якщо перехворіли
Фото: Pexels

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