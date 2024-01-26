Чи треба людині літнього віку вакцинуватися, якщо вона вже перехворіла на COVID-19?

Згідно з даними Центру громадського здоров’я МОЗ, за весь час в Україні зареєстровано понад 5,5 млн лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Вочевидь, реальна кількість осіб, які контактували з вірусом, є набагато більшою.

У зв’язку з цим у багатьох виникає запитання: чи потрібно робити щеплення проти COVID-19, якщо ви вже хворіли? Результати досліджень доводять: однозначно так!

Критично важливою вакцинація є для груп ризику тяжкого перебігу і ускладнень внаслідок COVID-19. Йдеться передусім про осіб у віці 60+ та пацієнтів з хронічними патологіями.

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Вакцинація після недуги забезпечує найкращий захист

Згідно з рекомендаціями міжнародних та національних регуляторів, вакцинація проти COVID-19 необхідна незалежно від того, чи людина вже хворіла.

Як стверджують експерти ВООЗ, імунітет, який формується після вакцинації, забезпечує хороший рівень захисту від ускладнень та смерті внаслідок COVID-19. Водночас імунізація після перенесеного захворювання надає людині додатковий захист.

Імунітет, якого набуває особа, що вакцинувалася після хвороби або ж захворіла після вакцинації, називається гібридним.

Лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Федір Лапій наголошує, що найвищий рівень захисту забезпечує саме вакцинація після хвороби.

Зробити щеплення можна за 28 днів після появи перших симптомів

Імунітет, набутий після хвороби, пов’язаний з конкретним варіантом вірусу, з яким зіткнувся пацієнт. Також у цьому випадку рівень захисту визначається індивідуальними особливостями організму та його реакцією на збудник.

Водночас імунітет після щеплення є більш універсальним й надійно захищає від ускладнень після COVID-19 незалежно від варіанту вірусу.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), люди, які перехворіли на COVID-19, мають удвічі більші шанси знову захворіти, ніж ті, хто зробив щеплення.

Також деякі дослідження підтверджують, що вакцинація зменшує шанси виникнення так званого “довгого” COVID-19 або постковідного синдрому — неприємних симптомів, які непокоять людину ще протягом тривалого часу після видужання.

Медики зазначають, що люди, які хворіли на COVID-19, можуть вакцинуватися вже за 28 днів після появи перших симптомів. Водночас за потреби щеплення можна відкласти на кілька місяців, протягом яких повторні випадки захворювання є малоймовірними.

Найважливішим щеплення є для людей старшого віку, навіть якщо раніше вони вже хворіли на COVID-19.

Вакцина захищає від усіх штамів

Як повідомляє головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, зараз в Україні циркулює 17 штамів COVID-19. Всі вони є субваріантами штаму Омікрон. Зокрема, протягом січня зареєстровані субваріанти JN.1 Дженні та BA.2.86 Пірола.

Попри те, що вірус активно мутує, вакцини, які використовують в Україні, надійно захищають від нових субваріантів і суттєво знижують ризики тяжкого перебігу й ускладнень внаслідок COVID-19.

Зокрема, в медичних закладах країни є Омікрон-специфічна вакцина. Вона забезпечує найкращий захист від останніх штамів вірусу. Така вакцина призначена винятково для бустерних щеплень.

Нагадуємо, що повним курсом вакцинації проти COVID-19 вважаються два щеплення та бустер, який слід зробити за п’ять місяців.

Особам старшого віку, які є головною групою ризику ускладнень внаслідок COVID-19, також рекомендують зробити два додаткові (сезонні) бустерні щеплення за шість місяців після останньої вакцинації.

Імунізація проти COVID-19 в Україні доступна в усіх регіонах і є безкоштовною.

Перелік пунктів щеплень з телефонами та інформацією про наявність вакцин можна знайти за посиланням або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Раніше ми розповідали, чому додаткові бустери від COVID-19 необхідні для літніх людей.

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