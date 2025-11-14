Не тільки червона: дієтологи розповіли, яку рибу варто їсти найчастіше та чому

Риба давно вважається одним із найкращих продуктів для підтримки здоров’я серця й мозку, але не всі види однаково корисні.

Саме жирні сорти риби містять найбільше омега-3, вітаміну D і мінералів, які впливають на роботу серцево-судинної системи, нервів та клітин мозку. Водночас деякі види можуть мати підвищений вміст ртуті, що робить їх менш безпечними для регулярного споживання.

Про це розповіли в Health.

Лосось: золотий стандарт корисної риби

Медики найчастіше радять саме лосось — особливо дикий алясканський. Зареєстрована дієтологиня Жаклін Гомес пояснює, чому він очолює список:

Дикий алясканський лосось знаходиться на вершині мого списку, включаючи такі сорти, як Sockeye та Coho, — сказала Жаклін Гомес, RD.

Ця риба багата на DHA і EPA — два типи омега-3, які допомагають знижувати тригліцериди, покращують рівень хорошого холестерину та захищають серце від запалення.

За словами Гомес, ці корисні жири також сприяють кровообігу та захищають від окислювального стресу, покращуючи загальне серцево-судинне самопочуття.

Лосось також містить селен, калій і астаксантин — антиоксидант, який пов’язують із кращою роботою мозку.

Сардини: маленькі, але надзвичайно поживні

Сардини — один із найкорисніших і водночас найменш забруднених видів риби. Вони стоять дуже низько в харчовому ланцюгу й тому накопичують мінімум ртуті.

Довголіття-спеціалістка Аманда Кан наголошує:

Вони маленькі, низькі в харчовому ланцюжку і надзвичайно багаті EPA та DHA, вітаміном D, B12, кальцієм та селеном, — сказала Аманда Кан.

Дослідження показують, що регулярне споживання сардин може навіть замінити омега-3 добавки.

Райдужна форель: ніжна і безпечна

Форель — ще один вид, який високо оцінюють дієтологи. Вона містить омега-3, білок та вітамін D, що важливо для пам’яті, концентрації та регуляції настрою.

Вирощена у США форель вважається одним із найстійкіших і найменш забруднених варіантів на ринку.

Дослідження показують, що достатня кількість вітаміну D пов’язана з кращими когнітивними показниками у літніх людей.

Оселедець: багато користі у звичному продукті

Оселедець, попри простоту, є дуже поживною рибою. Він містить омега-3, вітамін D та значну кількість вітаміну B12 — поживної речовини, важливої для роботи нервової системи та вироблення серотоніну й дофаміну.

Він багатий омега-3 жирами, які допомагають знизити артеріальний тиск, зменшити запалення та підтримують стабільне серцебиття, — зазначає лікарка Шеріл Муссатто.

Через низький вміст ртуті оселедець вважають безпечним варіантом для частого споживання. Найстійкішими вважаються тихоокеанські сорти та оселедець із Великих озер.

Анчоуси: компактне джерело кальцію та омега-3

Анчоуси часто використовують як інгредієнт у салатах та соусах, але насправді ця риба сама по собі є цінним продуктом.

Анчоуси концентруються з поживними речовинами та смаком з мінімальними побоюваннями щодо забруднення або ртуті, і чудово підходять для частого використання в салатах або соусах, — сказала кличний радник Embers Recovery Елізабет Рубін Рібак.

Вона містить кальцій, залізо та омега-3, при цьому має низький рівень забруднювачів.

Лікарка радить звертати увагу на анчоуси з Перу, Марокко та Чилі — саме вони вважаються найстійкішими.

Арктичний голець: екологічна альтернатива лососю

Для тих, хто хоче замінити лосося на більш екологічний продукт, підходить арктичний чар (голець).

Арктичний чар пропонує лососеподібний поживний профіль зі стійкою практикою аквакультури, — пояснив Кан.

За вмістом омега-3 він майже не поступається лососю й форелі, але має м’якший смак. Більшість риби, яка продається у США та Європі, вирощують в Ісландії — країні, що відома мінімальним екологічним впливом аквакультури.

Яку рибу краще обмежити

Високий вміст ртуті зазвичай спостерігається у великих хижих риб: акули, марліна, риби-меч, королівської скумбрії та великих видів тунця.

Вся риба містить принаймні слідову кількість ртуті, але найвищі рівні спостерігаються у великих, хижих видів, таких як акула, риба-меч, королівська скумбрія та великий тунець, — підсумовує Кан.

Фахівці радять не робити їх частиною регулярного меню. Для щоденного раціону найбезпечнішими залишаються невеликі жирні сорти, які рідко накопичують забруднювачі.

Раніше ми розвінчували міфи про червону рибу.

