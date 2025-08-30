Знов як кулька: чому обличчя набрякає після сну і як це виправити

Тобі коли-небудь доводилось прокидатися зранку, дивитися в дзеркало і бачити, що твоє обличчя виглядає так, ніби його щойно надули? Це явище, відоме як набряк обличчя, знайоме багатьом, і воно може зіпсувати настрій на цілий день.

Не поспішай думати, що це алергія на їжу. Це доволі поширена проблема, і навіть знаменитості, як-от Джуліанна Мур, уникають деяких продуктів перед важливою подією саме з цієї причини.

Експерти Real Simple пояснюють, що головний винуватець — затримка рідини. Коли ми їмо багато солоної їжі, наш організм починає утримувати воду, і це найбільше видно на обличчі.

Причини набряків: не лише сіль

За словами дієтологині Кейтлін Біл, справа не лише в солі. Іноді набряк може бути реакцією організму на певні продукти, що викликає запалення.

Крім солоного, ось що ще може спричинити ранкову набряклість:

алкоголь: він зневоднює тіло, що змушує його утримувати воду;

молочні продукти: якщо у вас є навіть незначна непереносимість, вони можуть стати причиною набряку;

продукти, багаті на гістамін: це можуть бути витримані сири, вино або ферментована їжа.

Хто в групі ризику

Ризик набряку вищий для людей із чутливістю до солі або високим тиском. Гормони також відіграють свою роль, тож набряки можуть посилюватися під час ПМС або менопаузи.

Недосипання та зневоднення теж роблять ситуацію гіршою. Відповідаючи на запитання про те, чому деякі люди більш схильні до цього, Біл зазначає, що це часто пов’язано з індивідуальними особливостями організму.

Прості та ефективні поради для запобігання набрякам

Пий багато води. Це допомагає організму не утримувати зайву рідину; Додай у свій раціон калій. Фрукти та овочі, багаті на калій, допомагають збалансувати рівень натрію; Намагайся не їсти пізно ввечері. Пізня їжа може спричинити затримку рідини та погіршити травлення; Спи, злегка піднявши голову. Це допомагає запобігти скупченню рідини на обличчі.

Дотримуючись цих простих порад, ти зможеш уникнути неприємних наслідків і почуватиметеся краще.

Також варто знати, що ранкові набряки обличчя зазвичай виникають через затримку рідини в організмі та потребують обстеження та усунення причини, а не лише косметичних процедур.

