Чому не спиться о 2 ночі: вчені про причини нічних пробуджень

Чи було у тебе таке, що посеред ночі ти прокинувся без конкретної причини? Читай у матеріалі про нове дослідження вчених, чому ти прокидаєшся о другій ночі та що це провокує.

Не сплю о 2 ночі: причини втрати сну

Стаття в The Guardian розглядає поширену проблему – прокидання посеред ночі та труднощі з поверненням до сну. Експерти називають це maintenance insomnia — порушенням, коли людина не може утримати сон, на відміну від проблем із засинанням чи раннім пробудженням.

Доктор Джулія Коган, психолог з Чикаго, пояснює, що таке пробудження нормальне на кінці циклу сну, але тривога перетворює його на проблему. За даними дослідження 2014 року, близько 20% людей з інсомнією страждають від тривалих нічних пробуджень. Наслідки серйозні: погіршення продуктивності, головні болі, ризик ожиріння, діабету та серцевих хвороб.

Причини відсутності сну серед ночі різноманітні. Стрес і тривога — головні винуватці: думки про день або кошмари від ПТСР дають про себе знати. Фізичний біль від хронічних хвороб, неврологічних проблем чи ліків також провокує прокидання.

Також вік грає роль: старші люди прокидаються частіше через легкий сон, проблеми з сечовипусканням чи рефлюкс, а конкретно жінки в пременопаузі вразливіші через гормональні зміни. Навколишнє середовище — шум, світло, температура чи хропіння партнера лишень посилює проблему.

Лікування раптових прокидань фокусується на причинах. Для болю чи середовища — прямі рішення, тоді як для тривоги — терапія чи медикаменти.

Головний метод — когнітивно-поведінкова терапія для інсомнії, щоб перепрограмувати думки про сон. У статті рекомендують проводити певний ритуал перед сном: 30-60 хвилин без гаджетів, дихальні вправи, запис думок увечері.

