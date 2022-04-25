Окуляри, скотч та дощовик: як зробити захисний костюм своїми руками у разі ядерної, біологічної чи хімічної атаки

Ми зараз живемо в тих реаліях, коли дійсно не знаємо, що буде завтра. Путін погрожує світові ядерною зброєю, а російські військові вже скидали на Україну фосфорні боєприпаси, а ще в Маріуполі застосували невідому хімічну речовину. Тож загроза використання Росією хімічної атаки дійсно існує.
Ми маємо знати, як захистити себе у такому випадку. Хімік Гліб Репич розповів, як зробити захисний костюм власноруч.
— Насамперед під час ядерної, біологічної чи хімічної атаки треба захистити очі та органи дихання. В ідеалі – найкраще було б використовувати протигаз, але зараз їх знайти дуже складно.
Тож, якщо його немає у випадках радіаційного та біологічного ураження протигаз можна замінити респіратором FFP2, а краще — FPP3.
Тож, якщо його немає у випадках радіаційного та біологічного ураження протигаз можна замінити респіратором FFP2, а краще — FPP3.
Вони добре захистять від радіаційного впливу та патогенів. На жаль, проти хімічного ураження вони будуть безсилі, — каже експерт.
Проте Гліб Репич наголошує, що при хімічній атаці набагато краще допоможе ватно-марлева пов’язка просочена розчином соди. Вона поглине невелику кількість отруйної речовини, але повністю не зможе захистити.
А для захисту очей, за його словами, підійдуть будь-які окуляри, бажано, щоб вони добре прилягали до обличчя.
Наприклад, для плавання, зварювання, гірськолижного спорту.
Наприклад, для плавання, зварювання, гірськолижного спорту.
Щоб захистити тіло під час ядерної, хімічної чи біологічної атаки, треба вдягти поліетиленовий дощовик, бажано із затяжками на зап’ясті та капюшоні.
— Головне, запам’ятай — навіть, якщо ти зробив(-ла) такий костюм, це не значить, що можна розгулювати містом у разі ядерної, біологічної чи хімічної атаки.
Цей костюм допоможе тільки під час евакуації до більш безпечного місця.
Цей костюм допоможе тільки під час евакуації до більш безпечного місця.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gleb Repich (@glebrepich)
Публикация от Gleb Repich (@glebrepich)
Хімічну зброю важко розпізнати та вона має тяжкі наслідки. Раніше ми розповідали, що таке зарин та симптоми отруєння.