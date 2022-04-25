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Окуляри, скотч та дощовик: як зробити захисний костюм своїми руками у разі ядерної, біологічної чи хімічної атаки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Квітня 2022, 09:00
Як зробити захисний костюм у разі хімічної атаки
Фото: Pexels

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