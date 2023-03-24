Загрожує всім, але лікується — у Всесвітній день боротьби з туберкульозом розповідаємо про цю хворобу

Усесвітній день боротьби з туберкульозом відзначають щороку 24 березня. У цей день у багатьох країнах світу привертають увагу до шляхів подолання цієї хвороби та підвищенню обізнаності людей про своє здоров’я.

Адже туберкульоз усе ще залишається глобальною проблемою для людства. За даними ВООЗ, щодня близько 4 000 людей помирають від цієї хвороби, а 28 000 — інфікуються нею.

Туберкульоз може уразити будь-кого. Але, на щастя, сучасна медицина дозволяє повністю його вилікувати. Тож читай, що це за хвороба, які її симптоми, а також як від неї позбутись.

Зараз також дивляться

Усесвітній день боротьби з туберкульозом

24 березня 1882 року лікар та вчений Роберт Кох відкрив бактерію, яка викликає туберкульоз. Її тепер називають паличкою Коха або мікобактерією туберкульозу (МБТ).

Ця подія дала поштовх подальшому аналізу цієї хвороби та пошуку шляхів її лікування. Саме тому 24 березня — день надії людства на те, що колись туберкульоз буде повністю подолано.

Для цього вчені розробили Стратегію боротьби з туберкульозом, яка має на меті поширювати профілактичні заходи, вчасно діагностувати та лікувати хворобу, а також оберігати людей з найвищим ризиком інфікування.

Симптоми туберкульозу

Центр громадського здоров’я МОЗ України пояснює, що основними симптомами захворювання є:

кашель понад два тижні;

підвищена температура тіла понад тиждень;

утруднене дихання;

біль у грудях;

відсутність апетиту, постійна слабкість;

безпричинна втрата маси тіла;

підвищена пітливість, особливо вночі;

кровохаркання.

Як можна заразитись туберкульозом

Туберкульозом можна заразитись лише через повітря під час тривалого перебування в закритому приміщенні з хворою на туберкульоз легень людиною, яка не лікується.

Адже паличка Коха міститься в краплинах слизу, що виділяється людиною під час кашлю, чхання та говоріння. Тому найкраще — спілкуватись з інфікованими людьми на свіжому повітрі, часто провітрювати приміщення та за можливості застосовувати постійне ультрафіолетове опромінення повітря.

Заразитись туберкульозом від користування особистими речами хворого неможливо! Так само це малоймовірно в громадському транспорті, кафе, супермаркетах, торгових центрах тощо.

Якщо людина почала лікування, то вже за декілька тижнів щоденного прийому ліків вона перестає бути небезпечною для інших, навіть якщо в її аналізах ще залишається збудник.

Як лікувати туберкульоз

Для встановлення точного діагнозу потрібно пройти огляд у лікаря, мікроскопічне дослідження мокротиння та рентгенологічне обстеження органів грудної клітки.

Найголовніше — звернутись за медичною допомогою потрібно якомога раніше після виявлення симптомів туберкульозу. Адже на ранній стадії цю хворобу можна вилікувати швидше та простіше, ніж у запущеній формі.

Після підтвердження діагнозу варто негайно розпочати лікування протитуберкульозними препаратами. Зазвичай лікар призначає комбінацію з кількох ліків, що доповнюють одне одного. В Україні лікування туберкульозу безкоштовне.

Курс терапії зазвичай триває мінімум півроку, а у випадку мультирезистентної форми (під час якої лікування найбільш ефективними протитуберкульозними препаратами не допомагає) — 20-24 місяці.

Основна задача пацієнта(-ки) — постійно дотримуватись усіх призначень лікаря і не переривати розпочате лікування!

Що буде, якщо не лікувати туберкульоз

Без лікування туберкульоз прогресує, переходить у хронічну або резистентну форму. Інколи це може призвести до летальних випадків впродовж одного-двох років.

Якість життя хворих, які не отримують належного лікування, значно погіршується. Під час загострення стану людина може мати високу температуру, біль під час кашлю та кровохаркання.

Крім того, інфікований(-а) наражає на небезпеку своє оточення, адже постійно виділяє паличку Коха в повітря та поширює туберкульоз.

Профілактика туберкульозу

Найкращою профілактикою туберкульозу є вакцинація БЦЖ, яку роблять на третій – п’ятий день життя. Вона є однією з найбезпечніших. Адже ускладнення після щеплення спостерігаються менше, ніж у 1% випадків.

Та навіть ті, що трапляються, здебільшого не потребують лікування. Після вакцинації в дитини ще протягом шести місяців може бути нагноєння та утворення скоринки, що трохи кровить, у місці щеплення. Але це абсолютно нормальна реакція організму, яка забезпечує формування стійкого імунітету.

Однак варто все ж пам’ятати, що хоч вакцинація суттєво знижує ризики захворіти на туберкульоз, вона не може повністю захистити людину від цієї інфекції. А тому потрібно дбати про особисту гігієну та вчасно звертатись до лікаря при першій появі тривожних симптомів.

На жаль, війна породжує спалахи інфекційних захворювань. Адже тисячі людей в Україні зараз не мають доступу до чистої питної води, базових умов гігієни та своєчасної медичної допомоги.

Читай, які найпоширеніші інфекційні хвороби можуть загрожувати українцям.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!