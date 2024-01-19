У лазні митися — знову народитися: поради, як правильно паритися

Хороша лазня краще ситного обіду, кажуть у народі. Це спосіб розслабитися, зміцнити фізичне і духовне здоров’я. Як почуватися бадьоро, енергійно і не нашкодити своєму організму, як правильно паритися в лазні — читай у нашому матеріалі.
На території України вперше прамати лазні з’явилася у трипільській культурі, і була вона з глини.
У звичайній лазні вологість становить 50-65% при температурі 50-90°C. Зазвичай лазня має передбанник, парню, душову або басейн. Також інколи є кухонна зона, де відвідувачі можуть випити чаю.
Найперше, на чому слід наголосити, — для прийняття лазні є багато протипоказань.
Найперше, на чому слід наголосити, — для прийняття лазні є багато протипоказань.
Безпосередньо в парильні повинні бути присутніми такі аксесуари як дерев’яний цебер з черпаком та баневі віники. Важливо, щоб парня була чистою і добре провітреною.
Якщо ти новачок, потрібно почати з одного заходу тривалістю три-п’ять хвилин. Для перебування в приміщенні краще вибрати нижні полиці — там температура буде найбільш безпечною. Ліпше лежати під час процедури, так на тіло буде впливати однакова температура і навантаження на серце не збільшиться.
Більш досвідчені любителі попаритися можуть робити й п’ять-сім заходів.
Час відпочинку має бути не менше, ніж кількість часу, проведена в парному приміщенні.
Час відпочинку має бути не менше, ніж кількість часу, проведена в парному приміщенні.
Вважається, що дітям у лазні чи сауні до чотирьох років паритись не можна. Серцево-судинна система дитини ще не сформована і не підготовлена для таких навантажень.
Віник може бути дубовим, евкаліптовим, березовим, ялівцевим, хвойним або зробленим з кропиви. Деколи в одному вінику поєднують кілька рослин.
Кожен з видів корисний для здоров’я людини. Наприклад, дубовий віник сприяє зниженню тиску, допомагає при наявності проблем зі шкірою.
Очистити шкіру також можна за допомогою віника з липи, крім цього, його використання допомагає запобігти застудним захворюванням і подолати головні болі. Хвоя має дезінфекційні властивості.
Відвідуючи лазню, варто дотримуватися принципів поступовості й помірності. Прислухайся до реакції свого організму, щоб похід у лазню залишив тільки позитивні спогади.
Якщо тебе цікавить, як відвідувати сауну, щоб вона несла користь, а не шкоду, — тримай наш матеріал про це.
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