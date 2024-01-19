У лазні митися — знову народитися: поради, як правильно паритися

Хороша лазня краще ситного обіду, кажуть у народі. Це спосіб розслабитися, зміцнити фізичне і духовне здоров’я. Як почуватися бадьоро, енергійно і не нашкодити своєму організму, як правильно паритися в лазні — читай у нашому матеріалі.

На території України вперше прамати лазні з’явилася у трипільській культурі, і була вона з глини.

У звичайній лазні вологість становить 50-65% при температурі 50-90°C. Зазвичай лазня має передбанник, парню, душову або басейн. Також інколи є кухонна зона, де відвідувачі можуть випити чаю.

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Найперше, на чому слід наголосити, — для прийняття лазні є багато протипоказань.

Протипоказання

онкологія;

активна фаза туберкульозу;

схильність до кровотеч та тромбозу;

діабет;

захворювання судин;

атеросклероз;

серцева недостатність, тахікардія;

запальні інфекції й хвороби шкіри;

травми головного мозку середнього і важкого ступеня;

епілепсія;

вагітність та менструація;

анемія;

гострі стани, запалення, розпал хвороби;

стенокардія та серцеві захворювання як ендокардит, міокардит, перикардит;

гіпертонія.

Користь від відвідування лазні

Підвищує імунітет та покращує кровообіг. Омолоджує організм та активно спалює калорії. Знімає стрес, бадьорить та допомагає наситити тіло киснем, допомагає розслабитися та позбутися тривог і зайвих думок, очищуючи розум. Очищує шкіру. Покращує носове дихання.

Що взяти із собою до лазні

Змінне взуття. Шапочку для душу або рушник на голову. Велике простирадло, халат чи великий рушник із натуральних тканин. Мочалку (краще натуральну) або жорсткі рукавиці. Аромаолії, трав’яний чай, мед. Воду. Шампунь та гель для миття після сауни.

Безпосередньо в парильні повинні бути присутніми такі аксесуари як дерев’яний цебер з черпаком та баневі віники. Важливо, щоб парня була чистою і добре провітреною.

Скільки часу потрібно паритися в лазні

Якщо ти новачок, потрібно почати з одного заходу тривалістю три-п’ять хвилин. Для перебування в приміщенні краще вибрати нижні полиці — там температура буде найбільш безпечною. Ліпше лежати під час процедури, так на тіло буде впливати однакова температура і навантаження на серце не збільшиться.

Більш досвідчені любителі попаритися можуть робити й п’ять-сім заходів.

Час відпочинку має бути не менше, ніж кількість часу, проведена в парному приміщенні.

Правила відвідування лазні

Не рекомендується вживати їжу за годину-півтори до процедури, але і голодним(-ою) йти також не можна. Категорично заборонено вживати алкогольні напої. Краще не відвідувати парильню після важкого робочого дня або великих фізичних навантажень. Перед початком процедури краще прийняти теплий душ, але без мила. Паритися необхідно з перервами на відпочинок, роблячи декілька заходів. Уже під час другого заходу можна починати паритися за допомогою віника. Стрибати в холодний басейн або обливатись крижаною водою не рекомендується без підготовки. Такі дії навантажують кровоносну систему. Тому найкращим варіантом буде ополоснути ноги та руки в холодній воді, а потім поступово охолоджувати тіло. Після завершення банних процедур корисно випити сік або трав’яний чай. Можна нанести очищувальну маску для тіла і прийняти душ.

Чи можна дітям паритись у лазні

Вважається, що дітям у лазні чи сауні до чотирьох років паритись не можна. Серцево-судинна система дитини ще не сформована і не підготовлена для таких навантажень.

Види віників для масажу в лазні

Віник може бути дубовим, евкаліптовим, березовим, ялівцевим, хвойним або зробленим з кропиви. Деколи в одному вінику поєднують кілька рослин.

Кожен з видів корисний для здоров’я людини. Наприклад, дубовий віник сприяє зниженню тиску, допомагає при наявності проблем зі шкірою.

Очистити шкіру також можна за допомогою віника з липи, крім цього, його використання допомагає запобігти застудним захворюванням і подолати головні болі. Хвоя має дезінфекційні властивості.

Як правильно паритися в лазні за допомогою віника

Починаємо з нагнітання теплого повітря. Потім притискаємо віник до тіла, починаючи зі стоп і поступово піднімаючись до плечей. Беремось до похльостування. Після масажу краще полежати ще деякий час — різко вставати не можна.

Відвідуючи лазню, варто дотримуватися принципів поступовості й помірності. Прислухайся до реакції свого організму, щоб похід у лазню залишив тільки позитивні спогади.

Якщо тебе цікавить, як відвідувати сауну, щоб вона несла користь, а не шкоду, — тримай наш матеріал про це.

Головне фото: скріншот з відео / YouTube

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