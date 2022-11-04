Зі скількох років можна отримати права в Україні у 2022 році

Нещодавно Верховна Рада зареєструвала законопроект, який змінює умови отримання водійського посвідчення для керування автомобілем. У ньому зазначено, що права водія зможуть видавати неповнолітнім мешканцям України, тобто з 16 років.
Поки цей закон не ухвалила Рада, читай, зі скількох років можна отримати права і що для цього потрібно, у матеріалі.
Законопроект про керування легковим транспортом неповнолітніми людьми з’явився на сайті ВРУ.
Якщо його ухвалять, то 16-річні українці зможуть їздити машиною у разі, якщо у них буде письмова нотаріально засвідчена згода батьків.
Якщо його ухвалять, то 16-річні українці зможуть їздити машиною у разі, якщо у них буде письмова нотаріально засвідчена згода батьків.
При цьому в автомобіля має бути автоматична коробку передач (категорія B). Якщо 16-річний водій вчинить правопорушення, то відповідатиме за нього за законом він/вона (або батьки, якщо у правопорушника немає майна).
Зазвичай ціна на теоретичний курс в автошколі в Україні варіюється від 4 до 6 тис. грн.
Практичний курс (водіння) — від 7 до 13 тис. грн.
Практичний курс (водіння) — від 7 до 13 тис. грн.
Також варто врахувати витрати на складання іспитів (сервісний центр): теорія — 22 грн, повторне складання — 22 грн, друк прав — близько 300 грн.
Однак трапляються випадки, коли навіть досвідченим водіям непросто. Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.
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