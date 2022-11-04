Зі скількох років можна отримати права в Україні у 2022 році

Нещодавно Верховна Рада зареєструвала законопроект, який змінює умови отримання водійського посвідчення для керування автомобілем. У ньому зазначено, що права водія зможуть видавати неповнолітнім мешканцям України, тобто з 16 років.

Поки цей закон не ухвалила Рада, читай, зі скількох років можна отримати права і що для цього потрібно, у матеріалі.

Зі скількох років можна отримати права в Україні 2022: трохи про новий закон

Законопроект про керування легковим транспортом неповнолітніми людьми з’явився на сайті ВРУ.

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Якщо його ухвалять, то 16-річні українці зможуть їздити машиною у разі, якщо у них буде письмова нотаріально засвідчена згода батьків.

При цьому в автомобіля має бути автоматична коробку передач (категорія B). Якщо 16-річний водій вчинить правопорушення, то відповідатиме за нього за законом він/вона (або батьки, якщо у правопорушника немає майна).

Зі скількох років можна отримати права в Україні: особливості та категорії

А1. З цією категорією можна водити мопед, моторолер та будь-який інший двоколісний транспорт (об’єм якого не має перевищувати 50 куб. см).

Категорія А. Якщо є мотоцикл, для керування ним потрібна ця категорія; З нею ти також можеш причепити на мотоцикл бічний причіп.

Категорія В1. Отримують ті, хто пройшов тестування з водіння квадроцикла.

Категорія В. Одна з найпопулярніших, адже вона потрібна для водіння легкового автомобіля (його вага не має перевищувати 3,5 т).

Категорія С1. Потрібна для того, щоб керувати вантажним автомобілем (до 7,5 т).

Категорія С. Якщо вага перевищує 7,5 т, потрібні ці права.

Категорія D1. Отримують ті, хто водить невеликі автобуси (на 16 людей).

Категорія D. Якщо хочеш перевозити понад 16 пасажирів, потрібні права цієї категорії.

Категорія Т. З правами такої категорії можна водити трамваї та тролейбуси.

Зі скількох років можна отримати права в Україні

З 16 років — для категорій А та А1;

з 18 років — В, С і В1, С1;

з 19 років — ВЕ та С1Е;

з 21 року — D1, D.

Скільки коштує отримати права

Зазвичай ціна на теоретичний курс в автошколі в Україні варіюється від 4 до 6 тис. грн.

Практичний курс (водіння) — від 7 до 13 тис. грн.

Також варто врахувати витрати на складання іспитів (сервісний центр): теорія — 22 грн, повторне складання — 22 грн, друк прав — близько 300 грн.

Однак трапляються випадки, коли навіть досвідченим водіям непросто. Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.

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