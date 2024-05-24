F-16 для України: що відомо про підготовку пілотів та про яку кількість бортів йдеться

Нині Україна воює з Російською Федерацією не на рівних — у ворога куди більші потужності, кількість живої сили та техніки. Однак вже зовсім скоро все може змінитися — Україна чекає на постачання літаків F-16. Це не останнє покоління винищувачів, але навіть кілька бортів в українському повітрі можуть вплинути на ситуацію на полі бою.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував Яні Брензей інформацію про те, що у США перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16.

— Навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися й далі для того, аби потім прибути в Україну та продовжити виконання своїх завдань, — сказав він в ефірі телемарафону.

Він також пояснив, що навіть невелика кількість авіабортів зможуть допомогти захистити небо України.

Навіть два літаки можуть виконувати певні завдання у повітряному просторі, це вже буде підсиленням.

Ми потребуємо оновлення нашого парку, адже, на жаль, наразі у нас є лише радянські літаки.

Літаки F-16 зможуть виконувати не лише патрулювання у повітряному просторі, а й завдавати ударів по передньому краю лінії зіткнення з противником, — наголосив Ілля Євлаш.

Попри те, що нових винищувачів ми поки не маємо, однак “бавовна” у Криму таки відбувається. Що відомо про вибухи в Криму в ніч на 24 травня, розповідали в іншому матеріалі.

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