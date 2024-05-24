F-16 для Украины: что известно о подготовке пилотов и о каком количестве бортов идет речь

Сегодня Украина воюет с Российской Федерацией не на равных — у врага куда большие мощности, количество живой силы и техники. Однако уже совсем скоро все может измениться — Украина ожидает поставок самолетов F-16. Это не последнее поколение истребителей, но даже несколько бортов в украинском воздухе могут повлиять на ситуацию на поле боя.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал Яне Брензей информацию, что в США первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16.

— Учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться и дальше для того, чтобы потом прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач, — сказал он в эфире телемарафона.

Он также объяснил, что даже небольшое количество авиабортов сможет помочь защитить небо Украины.

Даже два самолета могут выполнять определенные задачи в воздушном пространстве, это будет уже усилением.

Мы нуждаемся в обновлении нашего парка ведь, к сожалению, сейчас у нас есть только советские самолеты.

Самолеты F-16 смогут выполнять не только патрулирование в воздушном пространстве, но и наносить удары по переднему краю линии столкновения с противником, — подчеркнул Илья Евлаш.

Несмотря на то, что новых истребителей у нас пока нет, однако “хлопки” в Крыму все-таки происходит. Что известно о взрывах в Крыму в ночь на 24 мая, рассказывали в другом материале.

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