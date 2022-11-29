Актуальна карта бойових дій в Україні 29 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

На карті бойових дій вимальовується цікава картина — окупанти будують нові оборонні позиції на Південному напрямку, що свідчить як про його важливість, так і про вразливість росіян на цій ділянці.

Проте українці добре розуміють — не важливо, про що там мріють та які укріплення роблять загарбники, оскільки зрештою вся українська земля буде звільнена від російської навали.

А поки ми продовжуємо щоденно працювати, щоб допомогти ЗСУ здобути перемогу для України, варто слідкувати також за змінами в оперативній ситуації у щоденних звітах українського Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські військові чітко оцінюють, що українські сили можуть форсувати річку Дніпро та проводити контрнаступальні операції у східній Херсонській області.

Розуміючи ймовірну загрозу, окупанти споруджують оборонні позиції. Це може свідчити про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

Однак більшість російських польових укріплень у східній Херсонській області оптимізовано для захисту від проїздів уздовж доріг, але є вразливим на відкритій місцевості.

Зусилля Росії підготувати широкі оборонні позиції у східній Херсонській області, незважаючи на те, що добре чи погано вони виконані, підкреслюють критичну важливість цієї місцевості для майбутнього перебігу війни.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог здійснив близько десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог зосереджується на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії неподалік Макіївки й Невського Луганської області, Ямполівки й Торського на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує спроби наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону позицій на тимчасово зайнятих територіях.

Не припиняє артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

За наявною інформацією, відсьогодні окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом.

Крім того, російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні. Так, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області за минулий тиждень втратив до 70% особового складу.

В районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту управління противника, знищено до п’яти одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється.

Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони України пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки.

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