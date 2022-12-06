Міцніші за сталь, запекліші за вогонь. Привітання Валерія Залужного з Днем ЗСУ

Сьогодні, 6 грудня, Україна святкує День Збройних сил України — професійне свято наших військових. Цьогоріч він як ніколи особливий, адже саме завдяки нашим воїнам ми можемо продовжувати життя.

У цей день усі вітають наших захисників та захисниць, які борються за свободу, мирне небо і наш спокій. Щирою промовою привітав відважних воїнів зі святом і головнокомандувач українських Збройних сил Валерій Залужний.

На початку промови він згадав про побратимів та посестер, які загинули, захищаючи спокій українців, а також про їхні сім’ї. Думки про цих відважних людей крають його серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина.

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Вони змушують озиратися на пройдений нами шлях довжиною майже дев’ять років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість та гідність обрати свободу.

Читати на тему День Збройних сил України: найтепліші привітання для наших захисників та захисниць Тримай привітання у прозі та картинках до Дня Збройних сил України.

Хоч цей шлях і залитий кров’ю, сповнений страждань і болю, але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти, — зазначив Залужний.

Головнокомандувач переконаний: пліч-о-пліч з ним служать рідній державі найкращі! Міцніші за сталь, запекліші за вогонь та сильніші за будь-яку стихію.

Тож він гордий бути головнокомандувачем усіх солдатів, сержантів, офіцерів, працівників та ветеранів Збройних сил та захищати разом з ними Україну у такий важкий час.

Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Сердечно вітаю із Днем ЗСУ, бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам. Усім, хто в строю — сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру.

Зараз нашу армію визнають у всьому світі, адже такий блискавичний спротив приголомшив та увійшов в історію. Як українська армія змінювалася з часів незалежності, щоб досягти такого рівня, читай у нашому матеріалі.

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