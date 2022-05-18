Росія вже випустила по Україні основну частину запасу ракет. Про що говорив Зеленський у новому зверненні

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців та світу 18 травня.
Ми пам’ятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944 рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014 рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим.
Спеціально саме в цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей.
Спеціально саме в цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей.
Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму, і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту та допомоги від держави.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану в Україні.