Росія вже випустила по Україні основну частину запасу ракет. Про що говорив Зеленський у новому зверненні

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців та світу 18 травня.

Ми пам’ятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944 рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014 рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим.

Спеціально саме в цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей.

Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму, і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту та допомоги від держави.

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Головне зі звернення Зеленського 18 травня:

Більш ніж 2 тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки.

Говорив з новим президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів. Привітав його з обранням на посаду. Запросив взяти участь у післявоєнній відбудові. Обговорили загрозу глобальній продовольчій безпеці, яку спровокувала Росія цим вторгненням.

197 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами. 5 з них – посмертно. Також сьогодні мав честь вручити ордени Золота зірка військовослужбовцям, яким раніше присвоїв звання Герой України.

Повне відео звернення Зеленського 18 травня

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану в Україні.