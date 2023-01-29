Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон

Поки хтось віддає чималу частину своїх заробітків на те, щоб допомогти іншим, російські окупанти продовжують витрачати гроші задля вбивств мирних українців, зокрема розробляючи нові ракети Циркон.

Не забувають загарбники і про пропаганду, намагаючись залякати увесь світ своїми розробками, яким “немає аналогів”.

Наскільки це правда — знати можуть самі лише військові, але ось знати детальніше про зброю ворога не завадить нікому.

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Що таке ракета Циркон

Циркон — це російська протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою.

Вона призначена для ураження кораблів та наземних об’єктів.

Носієм ракети Циркон наразі вважається фрегат Адмірал Горшков, але вона також може розміщуватись і на підводних човнах, згідно з заявами окупантів.

З 2011 року перебуває на етапі розробки, а з 2020 року — випробувань у російських загарбників. 4 січня 2023 року фрегат Адмірал Горшков очільник Кремля відправив на випробування.

Характеристики гіперзвукової ракети Циркон

Російське керівництво неодноразово висувало заяви, що ракета Циркон є новітнім озброєнням. Лунали й улюблені фрази росіян щодо “аналогов нєт”.

Також окупанти заявляють, що перехопити їхню розробку не під силу жодному ППО.

Невідомо, чи варто вірити агресору, який схиблений на пропаганді, у питаннях щодо його озброєння. Однак знати заявлені характеристики та тримати ППО напоготові ніколи не буде зайвим, оскільки війна триває і нам залишається лише продовжувати боротьбу.

Характеристики ракети Циркон

ракета має повітряно-ракетний двигун

здатна маневрувати

довжина ракети — 8-9,5 метрів

вага бойової частини — 300-400 кілограмів

висота польоту — 30-40 кілометрів

дальність польоту — від 450 кілометрів до 1000 кілометрів

може розвивати швидкість — до 9 Маха (близько 2700 м/с).

Також російські окупанти використовують проти цивільного населення України інші гіперзвукові ракети. Читай про характеристики ракети Кинджал.

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