Ніколи не забудемо та не пробачимо: як цьогоріч вшанувати пам’ять жертв Голодомору 

Сьогодні, у четверту суботу листопада, українці по всьому світу вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.

У 2006 році Україна офіційно визнала Голодомор геноцидом свого народу. Адже внаслідок штучних голодів загинули мільйони невинних людей.

Читай, як долучитись до загальнонаціональної акції вшанування жертв сталінського терору та які країни офіційно визнали Голодомор геноцидом.

Зараз також дивляться

День пам’яті жертв Голодомору 2022

На жаль, історія повторюється. У 2022 році День пам’яті жертв Голодомору має особливе значення.

Через десятиліття Росія знову повторює страшні злочини проти українців, руйнуючи цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, житлові будинки, вбиваючи та катуючи мирних жителів.

Російський режим штучно обмежує доступ мільйонів людей до українського збіжжя та загострює продовольчу ситуацію у світі.

Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність.

Колись нас хотіли знищити голодом, тепер — темрявою та холодом, — сказав у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

Сучасна трагедія українського народу наочно демонструє, що ніколи не можна пробачати та забувати злочини проти людства. Геноцид має бути засуджений усім світом, а невинні жертви — вшановані.

Навіть під час повномасштабної війни можна долучитись до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції Запали свічку.

Сьогодні, 26 листопада, о 16:00 засвіти вогник на своєму підвіконні для вшанування життів, які відібрав сталінський геноцид.

Єднаючись у такий спосіб у вшануванні тих, хто став жертвою геноциду голодом, ми нагадуємо собі й усьому світу, що темрява не може перемогти, що рано чи пізно зло засуджують, а жертв — пам’ятають і шанують.

Про це пишуть в Українському інституті національної пам’яті.

Також українців запрошують віддати шану жертвам геноциду біля Музею Голодомору в Києві після 17:00.

Історична довідка

Метою Росії завжди було і є знищення української ідентичності та національної ідеї. Сталін у ХХ столітті застосував як спосіб упокорення українців масові штучні голоди.

Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років. Тоді, за офіційними даними, терор тоталітарного режиму забрав близько чотирьох мільйонів життів українців.

Однак точно та поіменно встановити особистості загиблих неможливо через замовчування цього злочину у СРСР та знищення значної частини архівних документів.

Згідно з результатами опитування, проведеного 20-21 листопада 2022 року Соціологічною групою Рейтинг, 93% українців розцінюють Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу. Лише 3% — заперечують це, вагались з відповіддю — 4%.

Соціологи зазначають, що за останні десять років кількість українців, які вважають трагедію 1932-33 років геноцидом, зросла в півтора раза.

При цьому незалежно від віку та регіону України абсолютна більшість людей визнають сталінський терор геноцидом.

Які країни визнали Голодомор геноцидом

До 24 лютого 2022 року Голодомор офіційно визнавали геноцидом українського народу 17 країн:

Австралія Ватикан Грузія Еквадор Естонія Канада Колумбія Латвія Литва Мексика Парагвай Перу Польща Португалія США Угорщина Україна

Після початку повномасштабної війни до цього списку долучились ще п’ять країн: Чехія, Бразилія, Молдова, Ірландія та Румунія.

Також кількома днями раніше опозиційний до режиму Лукашенка Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що найближчими днями ми почуємо ще більше новин про аналогічні рішення інших країн. Читай, якою є реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!