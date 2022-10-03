З турецьким серцем вірно служитиме Україні! На воду спустили новенький корвет Гетьман Іван Мазепа

Збройні сили України розвиваються та стають дедалі сильнішими, у цьому нам допомагають різні країни світу. У неділю, 2 жовтня, Туреччина зробила внесок у розвиток Військово-морських сил України.

У Туреччині спустили на воду перший український корвет Гетьман Іван Мазепа.

На церемонії були присутні перша леді України Олена Зеленська та командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. Зеленська наголосила, що ім’я для корвета обрав президент України ще у 2021 році.

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Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що з таким кораблем наші моря будуть у безпеці. Повідомив: майбутній базовий порт — український Севастополь. Інакше бути не може!

Corvette “Hetman Ivan Mazepa” of the @UA_NAVY was launched!@ZelenskaUA became the godmother of the ship.

It is being built in ???????? and will serve ????????. With a ship like this, our Black and Azov seas will be safe.

P.S. The future base port is Ukrainian Sevastopol. pic.twitter.com/B1O1uQfiLa — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 2, 2022

Що таке корвет Ada

Корвет — тип багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони. Ada — тип ракетних корветів, розроблених для ВМС Туреччини. Судна цього типу призначені як для патрулювання у відкритому морі, так і для протичовнових операцій.

Корвет Ada має повну водотоннажність понад 2400 тонн. Максимальну швидкість 29 вузлів (~54 км/год), а дальність плавання — близько 6500 км. Корвети Ada можуть містити екіпаж у складі 106 осіб.

Фото: Олена Зеленська

Фото: Олена Зеленська

Фото: Олена Зеленська

Фото: Олена Зеленська

На корветах встановлюють вісім протикорабельних ракет Harpoon (для України буде врахована можливість переозброєння іншими ракетами), торпедні апарати для 324 мм Mk.32 або Mk.46, протиторпедну систему захисту, 76-мм артилерійську установку Oto Melara Super Rapid, а також зенітно-ракетне озброєння RIM 116 ПУ Mk 49 RAM.

Також на такому судні може бути ангар для гелікоптера або БпЛА із палубним майданчиком для вильоту та посадки.

Планується, що його приймуть до складу ВМФ України у 2024 році.

1 жовтня в США офіційно набув чинності закон про ленд-ліз. Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів про зброю партнерів та вступ України до НАТО.

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