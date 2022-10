З турецьким серцем вірно служитиме Україні! На воду спустили новенький корвет Гетьман Іван Мазепа

Збройні сили України розвиваються та стають дедалі сильнішими, у цьому нам допомагають різні країни світу. У неділю, 2 жовтня, Туреччина зробила внесок у розвиток Військово-морських сил України.

У Туреччині спустили на воду перший український корвет Гетьман Іван Мазепа.

На церемонії були присутні перша леді України Олена Зеленська та командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. Зеленська наголосила, що ім’я для корвета обрав президент України ще у 2021 році.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що з таким кораблем наші моря будуть у безпеці. Повідомив: майбутній базовий порт — український Севастополь. Інакше бути не може!

