Відпочинок без малечі: чому люди хочуть мати child-free зони та що робити, якщо дратує чужа дитина

Нещодавно турецько-нідерландська авіакомпанія Corendon Airlines почала продавати квитки в child-free зони, в яких заборонено перебувати дітям. Такі місця можна буде придбати на міжконтинентальний рейс Амстердам — Кюрасао.

Щоб зробити таку секцію, авіакомпанія відгородила стінами та завісою передню частину літака. Child-free зони матимуть більше ніж 100 місць у літаку: 93 стандартні за ціною 45 євро та ще 9 місць із додатковими простором для ніг, вартістю у 100 євро. Переліт у такій зоні буде доступний для пасажирів віком від 16 років.

Нині, у сучасному світі, дедалі частіше постає питання про місця, в які буде заборонений вхід з дітьми. Але це гарна ідея чи, навпаки, несправедливо стосовно батьків, що мають дітей? У цьому матеріалі ми пропонуємо тобі розібратися чи нормально, коли люди хочуть ізолювати дітей у громадських місцях.

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Діти у громадських місцях — тема, що викликала суперечки серед батьків та бездітних протягом багатьох років. Одні вважають, що child-free місця обмежують їхні права, тоді як інші схвалюють ідею закладів без дітей, аргументуючи це бажанням посидіти у спокої, без криків і плачу.

У 2023 році видання Newsweek представило результати опитування, проведеного компанією Redfield and Wilton Strategies. Під час опитування 1500 американців відповіли на запитання про необхідність створення child-free зон у громадському транспорті, включно з літаками та потягами.

За результатами опитування, більшість підтримує цю ідею. 59% опитаних вважають, що створення child-free зон у літаках та потягах є хорошою ініціативою. 27% не підтримують цю думку, а 14% для опитаних це питання залишилося невирішеним. Цікаво, що молодь частіше висловлює підтримку таких зон: 69% респондентів у віці 25-34 роки погоджуються з цією ідеєю, у порівнянні з 49% віком 45-54 роки.

Вікна поговорили із практикуючою психологинею Анастасією Буз, яка з психологічної точки зору розповіла, чому люди прагнуть мати child-free зони, чи не дискримінує це самих дітей та що робити, якщо чужа дитина дратує тебе у людному місці.

Чому люди прагнуть мати зони без дітей

За словами психологині, кожному з нас важливий спокій і комфорт під час відпочинку. Та, на жаль, з дітьми це не завжди можливо. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, то нас еволюційно дратує і привертає увагу плач дитини. Немовля це робить для того, щоб йому точно допомогли й воно залишилось неушкодженим.

Звісно, коли ми чуємо плач дитини, то за таких обставин не можемо бути спокійними та якісно відпочивати.

Щодо дітей старшого віку, психологиня каже, що вони також можуть порушувати спокій, враховуючи їхні особливості поведінки, зокрема, істерики, відсутність розуміння шаблонів соціуму тощо. І це непогано і вважається нормою. Але це не скасовує факту роздратування дорослих, що також є нормальним.

Тому бажання відпочинку без дітей є логічним і зрозумілим, бо діти можуть створювати стресові умови, чого не має бути у зоні відпочинку, — резюмує Анастасія Буз.

Чи дискримінують child-free зони самих дітей

З одного боку, діти та їхні батьки мають право на вільне відвідування всіх місць відпочинку. Проте, з іншого боку, дорослі мають право на відпочинок у спокійній атмосфері.

— Це дійсно є суперечливим і конфліктним питанням, де точно будуть порушені права та особисті кордони однієї зі сторін. Але, на мою думку, створення child-free зон є більш компромісним рішенням, ніж дискримінаційним, — каже психологиня Анастасія Буз.

Що робити, якщо чужа дитина дратує тебе у людному місці

Пам‘ятайте, що в більшості випадках, ця ситуація також не подобається не лише вам, а й батькам дитини, і самій дитині. Всі також хочуть це вирішити, але, на жаль, це не завжди можливо зробити швидко.

Психологиня наголошує, що дитина лише вчиться регулювати свої емоції та поведінку. Якщо ти приймаєш цей факт — ти можеш дати час на самостійне вирішення цієї ситуації, приміром зачекати, поки дитина заспокоїться і приділити увагу собі. Наприклад, ти можеш сфокусуватися на власному диханні, щоб зробити його глибшим і повільнішим. Така вправа допоможе зменшити рівень стресу.

Якщо ж ти не готовий(-а) залишатися в такій атмосфері, то запитай себе: що я можу зробити, щоб мені стало комфортніше? Варіанти розв’язання проблеми можуть бути абсолютно різними: пересісти за інший столик в кав’ярні, скористатись навушниками чи піти звідси.

Варто пам‘ятати, що всі люди мають право перебувати в громадських місцях, і завжди є ймовірність, що тебе хтось буде дратувати, і це факт, який потрібно прийняти.

Якщо тобі буває складно утримувати роздратування, то варто пам’ятати, що це все-таки твої почуття і твоя відповідальність. І якщо змінити ситуацію неможливо, і повпливати на власні почуття ти також не можеш — то варіант піти із громадського місця не завжди є найгіршим. Головне — компенсувати собі ці неприємні почуття. Наприклад, піти в іншу кав‘ярню.

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Які переваги та недоліки зон без дітей

Ми вирішили виокремити низку плюсів та мінусів обмеженого входу для малечі. Пропонуємо тобі ознайомитися з ними.

Переваги child-free зон

Спокій та тиша. Сhild-free зони часто створені для людей, які шукають місце відпочинку без гучного шуму та криків, які можуть спричинити діти. Безпека. У деяких місцях, таких як бари, присутність дітей може бути небезпечною власне для них самих. Специфічна аудиторія. Деякі події або заходи орієнтовані на дорослих, наприклад, виставки мистецтва, де представлено оголені тіла. Child-free місця гарантують, що малеча не зможе випадково побачити щось, що може вважатися недоречним для їхнього віку. Зосередженість на собі. Люди можуть краще відпочити та розслабитися, коли поруч немає дітей. Зони без дітей як перевага бізнесу. Ресторани, готелі та інші підприємства можуть приваблювати певний сегмент споживачів, маючи child-free місця.

Недоліки child-free зон

Вважається дискримінаційним. Деякі люди вважають, що обмеження доступу дітей до певних місць є формою дискримінації. Обмежений вибір для сімей. Родини з дітьми можуть почуватися некомфортно або незручно при пошуку місць для відпочинку чи розваг. Соціальні наслідки. Поділ на зони для дітей та child-free зони може спричинити подальший соціальний розкол між людьми з дітьми та без дітей. Економічні ризики. Якщо підприємство вирішить зробити child-free зони, воно може втратити значну частину клієнтів, які є батьками з маленькими дітьми. Міф про те, що діти завжди гучні. Не всі діти заважають іншим відпочивати. І такі заборони можуть посилювати стереотипи про дітей як завжди шумних та проблемних, хоча це не завжди так.

Сhild-free зони: досвід різних країн

У сучасному світі стрімко падає народжуваність, і у 23 країнах — зокрема, Іспанії та Японії — до 2100 року людей поменшає удвічі. Приміром, у 1950 році середня кількість дітей, яких народжує жінка становила 4,7 дитини. Водночас у 2017 році цей показник зменшився майже вдвічі до 2,4. Такі результати дослідження опублікували в The Lancet. І згідно з їхніми прогнозами, до 2100 року коефіцієнт народжуваності опуститься до 1,7.

Нині у світі по-різному ставляться до дітей. Так, старший науковий співробітник Тімоті Карні висловив думку, що низька народжуваність спричиняє ще нижчу народжуваність.

Прикладом тут слугує Південна Корея про яку розповідали у The New York Times. Ця країна має сотні окремих child-free зон, у які вхід з дітьми заборонений. Культура у цій країні вважається антисімейною, а народжуваність станом на 2022 рік становила 0,78 дитини на одну жінку, згідно з даними уряду.

Приміром, у Національну бібліотеку Кореї заборонено вхід особам молодше 16 років без спеціального дозволу. Здебільшого, корейці просто не хочуть, аби їм заважали діти, створюючи зайвий шум.

До інших причин підтримки зон, вільних від дітей, належать запобігання нещасним випадкам і пошкодженню майна, а також травмам маленьких дітей. Також прихильники child-free зон наголошували на захисті прав власників малого бізнесу.

Але є ще одна розвинена країна — Ізраїль. Вона цілком протилежна Кореї. У Ізраїлі дітей приймають і навіть чекають майже всюди. На думку науковця, це може бути пов’язано з тим, що Ізраїль має один із найвищих показників народжуваності серед багатих країн.

Також багато туристичних країн мають готелі, в які не можна заселитися з дітьми. Такі готелі є у Туреччині, Греції, Єгипті, Індонезії, Іспанії та інших країнах. Вони позначаються як Child-free hotels, Adults only та Adults friendly. Але варто зауважити, що є й готелі типу Family friendly, тобто готелі для сімей з дітьми. І коли ти обираєш місце для відпочинку, такі помітки зможуть допомогти тобі обрати необхідний готель, аби відпочинок був комфортний та не завдавав клопоту ні тобі, ні оточенню.

Загалом, можемо підсумувати, що нині світ стає більш гнучким до запитів суспільства і знаходить баланс між місцями для дітей та зонами відпочинку без малечі.

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