Коли діти виростають. Синдром порожнього гнізда — що це таке та як батькам прийняти нову реальність

Батьківство — це тривалий, довічний процес, під час якого мама й тато постійно вчаться, щоб навчати своїх дітей та допомагати їм. Однак настає момент, коли донька чи син перестають бути дітьми — вони виростають та покидають батьківські оселі, вирушають в самостійне, доросле життя та будують власні сімʼї.

І коли квартири та будинки стають тихішими, а дитячі кімнати більше не використовують за призначенням, батьки проходять глибоко особисту та складну сторінку життя. Вони переживають досі незвідані емоції й не всі знають, що робити та як жити далі.

Про новий етап для батьків, як його прожити та що може допомогти, розповіли у Hedepy Україна. Важливими нотатками ділимося й ми.

Зараз також дивляться

Що таке синдром порожнього гнізда

Синдром порожнього гнізда — стан, який переживає багато батьків після того, як їхні діти покидають батьківський дім. В наших реаліях, важче цю подію сприймають матері, адже вони частіше є опікунами дітей.

Почуття суму та скорботи через це можуть загострюватися й під впливом інших життєвих обставин, як от вихід на пенсію, менопауза тощо.

Якщо протягом материнства жінки вибудовували свою особистість лише навколо дітей та сімʼї, може виникнути почуття непотрібності, дезорієнтації, розгубленості, жінку може накрити паніка та ностальгія.

І якщо переживання ностальгії та суму — цілком нормальні, то з почуттям власної покинутості варто боротися.

Важче всього відпустити дітей у самостійне доросле життя тим батькам, які:

мають складні стосунки у шлюбі або розлучені;

важко відпускали дитину у садок, школу;

не впевнені, що діти вже достатньо самостійні;

ідентифікують себе виключно мамою або татом, а не зі своєю реалізацією у чомусь ще;

займалися виключно вихованням дітей та не мали роботи чи захоплень.

Чому батькам стає самотньо після дорослішання дітей

Звісно, протягом всього періоду дорослішання включеність батьків у життя дитини поступово зменшується. Адже на відміну від раннього дитинства, у підлітковому віці дитина вже не потребує тотальної опіки: аби її одягали, годували з ложечки тощо.

Однак коли дитина переїздить з батьківського дому, виникає купа запитань: що робити далі, куди направити свою турботу та час, що зʼявився?

У цей момент перед батьками постають нові завдання: побудова нового типу стосунків з донькою чи сином, пошук занять, що заповнять порожнечу у рутині. Чимало батьківських пар знову залишаються одне з одним і розуміють, що і їхній контакт змінився.

Поради для батьків, чиї діти стали дорослими

Обговори з партнером ваші плани на майбутнє, переживання та думки. Займайся хобі та інтересами, а якщо їх немає — обовʼязково шукай таку справу для душі. Дай собі час на адаптацію до нового життя. Заведи щоденник, якщо потребуєш виписувати власні переживання стосовно свого життя. Дотримуйся звичного розпорядку дня. Спілкуйся з друзями та родиною. Звернися до спеціаліста, якщо відчуваєш, що потрібна допомога.

Для багатьох батьків також важко віднайти потрібні слова, які варто казати своїм дітям. Поради, що сказати своїй дорослій донці, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.