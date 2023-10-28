Коли діти виростають. Синдром порожнього гнізда — що це таке та як батькам прийняти нову реальність

Батьківство — це тривалий, довічний процес, під час якого мама й тато постійно вчаться, щоб навчати своїх дітей та допомагати їм. Однак настає момент, коли донька чи син перестають бути дітьми — вони виростають та покидають батьківські оселі, вирушають в самостійне, доросле життя та будують власні сімʼї.
І коли квартири та будинки стають тихішими, а дитячі кімнати більше не використовують за призначенням, батьки проходять глибоко особисту та складну сторінку життя. Вони переживають досі незвідані емоції й не всі знають, що робити та як жити далі.
Про новий етап для батьків, як його прожити та що може допомогти, розповіли у Hedepy Україна. Важливими нотатками ділимося й ми.
Синдром порожнього гнізда — стан, який переживає багато батьків після того, як їхні діти покидають батьківський дім. В наших реаліях, важче цю подію сприймають матері, адже вони частіше є опікунами дітей.
Почуття суму та скорботи через це можуть загострюватися й під впливом інших життєвих обставин, як от вихід на пенсію, менопауза тощо.
Якщо протягом материнства жінки вибудовували свою особистість лише навколо дітей та сімʼї, може виникнути почуття непотрібності, дезорієнтації, розгубленості, жінку може накрити паніка та ностальгія.
І якщо переживання ностальгії та суму — цілком нормальні, то з почуттям власної покинутості варто боротися.
І якщо переживання ностальгії та суму — цілком нормальні, то з почуттям власної покинутості варто боротися.
Важче всього відпустити дітей у самостійне доросле життя тим батькам, які:
Звісно, протягом всього періоду дорослішання включеність батьків у життя дитини поступово зменшується. Адже на відміну від раннього дитинства, у підлітковому віці дитина вже не потребує тотальної опіки: аби її одягали, годували з ложечки тощо.
Unsplash
Однак коли дитина переїздить з батьківського дому, виникає купа запитань: що робити далі, куди направити свою турботу та час, що зʼявився?
У цей момент перед батьками постають нові завдання: побудова нового типу стосунків з донькою чи сином, пошук занять, що заповнять порожнечу у рутині. Чимало батьківських пар знову залишаються одне з одним і розуміють, що і їхній контакт змінився.
Для багатьох батьків також важко віднайти потрібні слова, які варто казати своїм дітям. Поради, що сказати своїй дорослій донці, ми розповідали раніше.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.