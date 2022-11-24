Батьківство

Наступного року в Україні скасують ЗНО? Пояснення Шкарлета

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Листопада 2022, 13:00
ЗНО 2023
Фото: Unsplash

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