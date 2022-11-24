Наступного року в Україні скасують ЗНО? Пояснення Шкарлета

Ковідна пандемія, війна, а тепер і ці екстрені відключення електроенергії та проблеми зі зв’язком — все це вплинуло на освітню роботу в Україні. Цьогоріч вступники складали не звичне зовнішнє незалежне оцінювання, а спрощений варіант іспитів — Національний мультитест.

Про цьогорічну вступну кампанію та як випускники шкіл складатимуть тестування у 2023 році розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Вступна кампанія 2023: що відомо

— ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном, — говорить Шкарлет.

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Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення ЗНО у традиційному форматі.

МОН як альтернативу ЗНО розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ.

Тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

Що відомо про іспити у 2023 році?

Відомо, що НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки. Обов’язковий блок складатиметься з чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин, — інформує міністр.

Реєстрація для участі в НМТ планується у квітні, а тестування у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

Для вступу у 2023 році можуть бути використані результати:

НМТ 2023 року;

НМТ 2022 року;

ЗНО 2020-2021 років.

— Наголошую, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного закону, що є компетенцією Верховної Ради України, — зауважує Сергій Шкарлет.

Остаточна інформація про проведення вступного тестування буде відома, після внесення відповідного законопроекту на розгляд до парламенту та оприлюднення проекту Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2023 році для громадського обговорення.

Демоверсію мультипредметного тесту 2022 року можеш знайти у нашому матеріалі.

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