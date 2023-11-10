Дія.Підпис не працює: що робити та які можуть бути причини

Досить проста, але водночас корисна функція Дія. Підпис іноді стає практично незамінною. А коли з’являються проблеми у її застосуванні, не завжди розумієш, що робити далі та чому Дія.Підпис не працює. Тому Вікна-новини поспілкувались зі службою підтримки Дії, аби дізнатись відповіді на усі твої питання.

Чому Дія.Підпис не працює

Існує чимало причин, чому функція може не працювати. Спершу потрібно звернути увагу, чи співпадають образ обличчя та фото з ID-картки, біометричного закордонного паспорта, закордонного паспорта 2015 року, чи посвідки на проживання. Вони мають бути однаковими, щоб Дія.Підпис спрацювала.

У Дії рекомендують перевірити, чи не було змін у зачісці, бороді чи вусах, оскільки ці деталі можуть впливати на те, чи пройде людина потрібну перевірку.

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Також причиною, чому не працює потрібна функція, можуть бути прості різні аксесуари для обличчя, зокрема окуляри: якщо їх немає на фото в документах, а під час перевірки людина їх вдягнула, тоді Дія.Підпис може не спрацювати.

Проблема може виникнути також за неправильного освітлення: якщо права та ліва сторони обличчя освітлені нерівномірно, ідентифікувати особу для Дія.Підпису буде складніше. Водночас варто прослідкувати й за положенням обличчя, яке має знаходитись у центрі кадру.

Задній фон під час перевірки теж може грати неабияку роль. Якщо він буде зливатись з обличчям за відтінком, то це може принести певні складнощі.

Водночас проблема може полягати й у неочевидних причинах. Як розповідають у службі підтримки Дії, може трапитись так, що користувач знаходиться за кордоном та його мережа блокує доступ до українських серверів.

Несправності можуть полягати й безпосередньо у смартфоні:

не відкриті дозволи для застосунку Дія на використання фронтальної камери;

не відкалібрована камера;

камера не працює.

Що робити, якщо застосунок не працює

Насамперед необхідно перевірити, чи не змінилась твоя зовнішність суттєво та чи співпадає вона із зображенням на документах.

Якщо зміни несуттєві як наявність окулярів чи певних прикрас, тоді їх просто варто не забувати знімати перед застосуванням Дія.Підпису. У разі, якщо зміни у зовнішності були суттєвими, тоді краще згенерувати новий цифровий підпис.

Крім того, перед використанням Дія.Підпису варто сісти навпроти вікна з денним світлом чи іншого джерела світла та забезпечити контрастний фон. Потім потрібно лише розмістити обличчя в центрі кадру, щоб очі були відкриті, а погляд — прямий. Голову теж не рекомендовано закидати назад.

Якщо проблема полягає саме у тому, що людина знаходиться за кордоном, тоді служба підтримки Дії радить використати застосунок з допомогою VPN з налаштуваннями України.

Та причина несправності може бути досить індивідуальною. Тому, якщо жодна з попередніх проблем не описують твою ситуацію, варто звернутись у службу підтримки Дії в зручному для тебе месенджері: Facebook — Messenger, Telegram, Viber.

Більшість документів з’являються у Дії автоматично, це дуже швидко і зручно. Але якщо твоя ID-картка ще не там, ти можеш додати її усього за кілька секунд. Читай, як додати ID-картку в Дії.

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