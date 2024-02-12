Економія

Індекс інфляції за січень 2024 — як змінилися ціни на товари

Діана Просяник, редакторка сайту 12 Лютого 2024, 16:00
Індекс інфляції за січень 2024
Фото: Unsplash

Більше новин
Індекс інфляції за січень 2024 — як змінилися ціни на товари
Епілепсія — не вирок: що варто знати про захворювання та про які міфи краще забути
РЕБ Покрова: характеристики системи захисту від ракет та дронів
РЕБ Покрова українського виробництва: чому російські крилаті ракети і дрони будуть безсилими
Рекрутинг у ЗСУ
Тут не вручатимуть повісток. Міноборони відкрило перший центр рекрутингу української армії у Львові
3 група інвалідності
Можеш розраховувати на повну соціальну підтримку: які захворювання належать до 3 групи інвалідності
Дивитись більше

Матеріали по темі

заощадження
Так безпечніше? У якій валюті українці частіше зберігають заощадження — НБУ
Тарифна сітка 2024: таблиця посадових окладів за ЄТС 2024
Єдина тарифна сітка 2024: що це таке та на чиї зарплати впливає
прожитковий мінімум в Україні 2024
Прожитковий мінімум 2024 в Україні: скільки у доларах
допомога від ЄС
Усі без вийнятку за! ЄС погодила допомогу Україні на €50 мільярдів

Відео
0:04:56
Американські військові про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Генерал, який змінить хід війни? Що кажуть американські військові про нового головкома ЗСУ Сирського
Федоров
Михайло Федоров показав морський дрон Magura і анонсував масове виробництво аналогів російського Ланцета
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.02.2024 онлайн
Карта бойових дій 12 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:12
В'ячеслав Бутрім
Востаннє дзвонив улітку 2022: історія героя, на якого мати чекала два роки
0:05:08
Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося
Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Більше відео
набір для новонароджених від BGV
Читати далі
Українські матусі й татусі можуть отримати набір екопідгузків від BGV: як це зробити
комп
Читати далі
Що буде, якщо не скласти НМТ: які є варіанти вступу без мультипредметного тесту

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь