Індекс споживчих цін відіграє важливу роль у визначенні того, що відбувається в економіці країни, оскільки він дозволяє оцінити зміни у вартості життя та речей і продуктів першої потреби. Детальніше про те, який індекс інфляції за січень 2024, розповіли у Державній службі статистики України.

Індекс інфляції за січень 2024

Індекс споживчих цін або ж індекс інфляції — це статистичний показник, який відображає зміну рівня цін на товари та послуги в економіці за певний період часу. Зазвичай він виражений у відсотках.

Цей індекс використовується для вимірювання інфляції й показує зміни цін на кошик товарів та послуг, що споживаються типовим домогосподарством.

Зараз також дивляться

Відповідно до даних Державної служби статистики України, у січні цього року індекс інфляції на споживчому ринку становив 0,4% порівняно з груднем 2023 року.

Якщо ж порівнювати індекс інфляції з січня 2023 по 2024 років, за рік він становить 4,7%.

Як індекс інфляції впливає на споживача

У відсотковому порівнянні цін на різні споживчі товари, у Держстаті розповіли, які товари стали дорожче, а які дешевше порівняно з груднем 2023.

Відтак, у січні знизилися ціни на такі продукти:

яйця — на 8,4% дешевше;

одяг та взуття — на 5,5% дешевше;

паливо та мастила — на 4,6% дешевше;

цукор — на 2,9% дешевше;

м’ясо та м’ясопродукти — на 1,1% дешевше;

соняшникова олія — на 0,9% дешевше.

Але водночас на деякі товари ціни зросли. Йдеться про:

овочі — на 16,8% дорожче;

фрукти — на 4,5% дорожче;

залізничний пасажирський транспорт — на 2,5% дорожче;

молоко — на 1,6% дорожче;

масло — на 1,5% дорожче;

риба та продукти з риби — на 1,4% дорожче.

Індекс інфляції за січень 2024 — як змінилися ціни на товари / 2 Фотографії

Раніше ми розповідали про індекс Біг-Мака: що це таке та який він у 2024 році.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.