Індекс інфляції за січень 2024 — як змінилися ціни на товари

Індекс споживчих цін відіграє важливу роль у визначенні того, що відбувається в економіці країни, оскільки він дозволяє оцінити зміни у вартості життя та речей і продуктів першої потреби. Детальніше про те, який індекс інфляції за січень 2024, розповіли у Державній службі статистики України.
Індекс споживчих цін або ж індекс інфляції — це статистичний показник, який відображає зміну рівня цін на товари та послуги в економіці за певний період часу. Зазвичай він виражений у відсотках.
Цей індекс використовується для вимірювання інфляції й показує зміни цін на кошик товарів та послуг, що споживаються типовим домогосподарством.
Відповідно до даних Державної служби статистики України, у січні цього року індекс інфляції на споживчому ринку становив 0,4% порівняно з груднем 2023 року.
Відповідно до даних Державної служби статистики України, у січні цього року індекс інфляції на споживчому ринку становив 0,4% порівняно з груднем 2023 року.
Якщо ж порівнювати індекс інфляції з січня 2023 по 2024 років, за рік він становить 4,7%.
У відсотковому порівнянні цін на різні споживчі товари, у Держстаті розповіли, які товари стали дорожче, а які дешевше порівняно з груднем 2023.
Відтак, у січні знизилися ціни на такі продукти:
Але водночас на деякі товари ціни зросли. Йдеться про:
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