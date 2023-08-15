Хто має право на субсидії 2023: як її оформити та що для цього потрібно

Субсидію надають певній категорії громадян, які потребують допомоги з оплатою комунальних послуг.
Ми розповімо, хто має право на субсидію 2023, як її оформити та які документи потрібні.
Субсидію можна оформити, якщо у родини плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу, про це повідомляють у Мінсоцполітики. Крім того, право на отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства.
Обов’язковий відсоток платежу встановлюється для кожної родини індивідуально за формулою.
Отримати субсидію можуть:
Допомогу з оплатою комунальних послуг також можуть отримати громадяни, які мають певні заслуги перед країною. Субсидія (з урахуванням середньомісячного доходу) передбачена:
Цим категоріям держава обіцяє 100% знижки на оплату комунальних послуг.
Цим категоріям держава обіцяє 100% знижки на оплату комунальних послуг.
50% знижки передбачені:
Також право на 25% знижки на комунальні послуги мають діти війни.
Також право на 25% знижки на комунальні послуги мають діти війни.
З 1 грудня 2022 року субсидії призначає Пенсійний фонд України. Якщо ти раніше не оформлював(-ла) субсидію, треба подати заяву та декларацію. Це можна зробити як офлайн, так і онлайн. Особисто передати їх до сервісного центру Пенсійного фонду можна незалежно від місця проживання. Або документи до Пенсійного фонду можна надіслати поштою.
Також оформити субсидію можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду чи мобільний застосунок Пенсійного фонду. Ще один спосіб — через портал Дія.
Щоб оформити субсидію онлайн треба виконати кілька простих кроків.
У деяких випадках до заяви та декларації для оформлення субсидії можуть знадобитися й інші документи. Наприклад, договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО тощо.
Після опрацювання заяви спеціалісти Пенсійного фонду надішлють на портал інформацію щодо стану та рішення опрацювання заяви.
Щоб оформити субсидію, потрібні такі документи:
Щоб дізнатися, чи нарахували тобі субсидію, треба перейти на портал Мінсоцполітики:
Тоді ти отримаєш інформацію стосовно твоєї субсидії: її нарахування, сума, період призначення тощо.
Є деякі правила, за якими можу не надати субсидію. Раніше ми розповідали, кому можуть відмовити у субсидії.
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