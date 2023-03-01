Під час війни Україна виконує обов’язки перед своїми громадянами навіть на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Людям в окупації та в зонах активних бойових дій продовжують щомісячно нараховувати пенсії та іншу грошову допомогу.

Зокрема, з 1 січня 2023 року автоматично без звернення громадян продовжено виплату низки раніше призначених пільг. Міністерство соціальної політики пояснило, як українцям на ТОТ отримувати соціальні виплати від держави.

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Якщо до війни виплати перераховували на банківську картку, то й зараз гроші продовжують надходити на рахунок виданої раніше картки.

Якщо ж до війни виплата відбувалася через Укрпошту, яка нині не має технічних можливостей працювати на тимчасово окупованих територіях, кошти людей зберігаються на автоматично створеному рахунку в Ощадбанку.

Щоб забрати свої виплати, потрібно особисто звернутись до чинного відділення Ощадбанку з паспортом та підписати договір банківського рахунку.

Якщо в Укрпошти з’явиться технічна можливість відновити роботу, то Ощадбанк поверне виплати. Відповідно, людина зможе отримати свої кошти знову через Укрпошту за місцем проживання.

Люди, які перебувають в районі бойових дій або на деокупованій території, за бажанням можуть написати заяву про зміну способу виплати грошової допомоги та отримати кошти через будь-який інший уповноважений банк або робоче відділення Укрпошти.

Подати відповідну заяву можна через сільського, селищного, міського голову, старосту або начальника військової адміністрації населеного пункту.

Після деокупації та відновлення роботи органів соціального захисту населення процедура нарахування державних допомог буде такою ж самою, як і до війни.

Твої гроші нікуди не зникли! Як отримувати соціальні виплати на окупованих територіях / 6 Фотографій

Матеріал підготовлено у рамках інформаційної кампанії Життя в окупації.

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На жаль, усе ще залишається багато українських населених пунктів, де російські загарбники намагаються утвердитись як офіційна влада.

Читай, як українцям поводитись на окупованій території, щоб зберегти здоров’я та життя.

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