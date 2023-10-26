Теплоізоляція за копійки! Як утеплити вікна пухирчастою плівкою

Коли за вікном холод — хочеться оточити себе теплими речами та насолоджуватися перебігом осені. Однак інколи неприємний вітерець може просочитися навіть крізь вікна!
Думаєш, що допомогти зможе лише повна заміна вікон? В нас є дешевий варіант, як утеплити вікна на зиму пухирчастою плівкою — про це розповідаємо тобі далі.
До тепловтрати взимку можуть призводити вікна, які пропускають холод. Це може бути через неправильне регулювання вікон, або ж через відсутність утеплення.
Однак утеплити вікна можна дуже дешевим способом, використовуючи пухирчасту плівку, в яку часто замотують крихкі речі під час транспортування. Як утеплити вікна пухирчастою плівкою, розповідаємо далі.
Для такого утеплення тобі знадобляться лише плівка та вода. Саме завдяки пухирцям повітря всередині, плівка заізолює дім від холоду та протягів.
Утеплити вікно пухирчастою плівкою можна доволі швидко та просто: розпили воду по склу вікна, наверх наклей пухирчасту плівку гладкою стороною до себе.
Утеплити вікно пухирчастою плівкою можна доволі швидко та просто: розпили воду по склу вікна, наверх наклей пухирчасту плівку гладкою стороною до себе.
Так, навіть з настанням тепла зняти плівку зможеш легко та без зайвого миття скла.
Які ще варіанти утеплення вікон на зиму та чи всі вони — дієві, читай в нашому іншому варіанті.
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