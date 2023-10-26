Теплоізоляція за копійки! Як утеплити вікна пухирчастою плівкою

Коли за вікном холод — хочеться оточити себе теплими речами та насолоджуватися перебігом осені. Однак інколи неприємний вітерець може просочитися навіть крізь вікна!

Думаєш, що допомогти зможе лише повна заміна вікон? В нас є дешевий варіант, як утеплити вікна на зиму пухирчастою плівкою — про це розповідаємо тобі далі.

Як утеплити вікна пухирчастою плівкою

До тепловтрати взимку можуть призводити вікна, які пропускають холод. Це може бути через неправильне регулювання вікон, або ж через відсутність утеплення.

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Однак утеплити вікна можна дуже дешевим способом, використовуючи пухирчасту плівку, в яку часто замотують крихкі речі під час транспортування. Як утеплити вікна пухирчастою плівкою, розповідаємо далі.

Утеплення вікон пухирчастою плівкою:

Для такого утеплення тобі знадобляться лише плівка та вода. Саме завдяки пухирцям повітря всередині, плівка заізолює дім від холоду та протягів.

Утеплити вікно пухирчастою плівкою можна доволі швидко та просто: розпили воду по склу вікна, наверх наклей пухирчасту плівку гладкою стороною до себе.

Так, навіть з настанням тепла зняти плівку зможеш легко та без зайвого миття скла.

Які ще варіанти утеплення вікон на зиму та чи всі вони — дієві, читай в нашому іншому варіанті.

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