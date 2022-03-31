Як розпізнати ракету, ППО та ворожий літак за звуком — налаштовуємо вушка

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 31 Березня 2022, 11:00
Як розпізнати ракету, ППО та ворожий літак за звуком — налаштовуємо вушка

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