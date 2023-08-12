Вивчаємо іноземну мову змалечку: коли починати і як організувати навчання — поради психологів

Розширення світогляду, збагачення культурного досвіду та можливість знайти друзів за кордоном — лише кілька вагомих аргументів необхідності вивчати іноземні мови. Корисність таких знань усвідомлюють і в ЄС, де принаймні одну іноземну мову вивчають в середньому 92% школярів. Деякі країни йдуть ще далі: в Іспанії, наприклад, таке навчання проходить понад 80% дітей у віці 3-6 років.

Проте коли все-таки варто починати привчати дітей до іноземних мов, щоб уроки приносили результати та радість малюку? Відповідь на це питання та роз’яснення щодо інших нюансів організації навчання редакції Вікон надали дитячі психологині Тетяна Кирієнко та Лада Ендресен, а також розробник гри для вивчення іноземної мови для дітей Antura and the Letters Франческо Каваларі.

Кращий час для початку навчання

Діти сприймають мовні звуки ще в утробі матері та починають їх артикулювати на першому році свого життя. Зазвичай у два роки вони можуть складати фрази, а у три — прості речення. Тому саме з цього віку деякі експерти рекомендують починати навчати малюків іноземної мови.

Зараз також дивляться

Адже в три-чотири роки мозок у дітей розвивається достатньо для сприйняття великої кількості інформації, і вони вже можуть концентрувати увагу та всебічно розвиватися.

З іншого боку, спочатку малюки мають опанувати мовленнєве дихання, звуки та граматичні звороти рідної мови, щоб мати фундамент для вивчення іноземної. Окрема група експертів надає перевагу радикальному підходу, згідно з яким діти мають починати вивчати іноземну мову, коли вона в цьому зацікавлена, — в 10-12 років.

Проте переважна більшість все ж рекомендує почати використовувати дитячий потенціал в період з трьох до восьми років.

Адже у підлітків структура мозку відрізняється від молодшої дитини, а з нею змінюється й механізми засвоєння інформації, в результаті чого вивченню мови доведеться присвятити набагато більше часу.

Зацікавленість та мотивація

Окрім достатньо розвиненого слуху, навичок мовлення та контактності, які є необхідними передумовами для вивчення іноземної мови, до кожної дитини необхідний індивідуальний підхід. Потрібно визначити, наскільки вона може зосереджуватися протягом уроку та які теми її цікавлять.

— Насамперед треба створити гарну емоційну атмосферу для навчання. Необхідно нормалізувати страх перед непізнаним та складним, що зазвичай супроводжує освітній курс.

Страх помилки зазвичай виникає, коли дитину критикують, порівнюють та соромлять за помилки: “Ну хто так робить!”, “Знову те саме”, “Я у твоєму віці…”, “Твоя сестра/друг вже вміє…, а ти…”.

Тому дитина починає не лише боятися помилятись, але й уникає нових видів діяльності. Адже бояться всі, навіть дорослі. Також варто змінити ставлення дітей до помилок. Оскільки без них ми не навчимося нового: так само як без повзання, ходіння та прикрих падінь ми не зможемо бігати.

Педагог може розповісти про помилки з власного досвіду, а також звернути увагу на те, чого вони його навчили і яку користь принесли, — порекомендувала дитяча психологиня Лада Ендресен.

Діти, як і дорослі, вкрай чутливі до подачі освітнього матеріалу. Монотонне та нудне заняття пригнічує та демотивує, натомість емоційно яскравий урок зацікавить та надовго залишиться у пам’яті. І тут на допомогу викладачам приходять ігри.

В ігровій формі можна пояснювати іноземні слова, що буде цікаво дошкільнятам. Наприклад, дієслова jump, run або sleep можна фізично відтворити разом з дітьми.

А щоб запам’ятати назви з тваринного світу можна розмальовувати картинки або давати завдання на встановлення відповідності характерних звуків та категорії тварин.

— У нашому мобільному застосунку діти вивчають іноземну мову в ігровій формі. Разом з песиком Антурою вони вирішують головоломки та знаходять букви, з яких складають нові слова. Гра заохочує малюків наполегливо вчитися, тому що за кожен закінчений рівень вони отримують можливість кастомізувати своє віртуальне цуценя.

Крім того, дитина не нудьгує завдяки різноманіттю контенту та міні-ігор, — коментує один з розробників освітньої гри Antura and the Letter Франческо Каваларі.

Необхідно не тільки підібрати цікавий для дитини курс, а й залучити усі її відчуття: візуальні, тактильні, аудіальні та навіть смакові. Тому сучасні уроки мають містити мультфільми, картинки, відео та екскурсії.

Тривалість та регулярність навчання

Як зазначає Лада Ендресен, у цьому питанні треба орієнтуватися на вікові норми. За віком встановлений час, протягом якого діти можуть зосереджуватися та утримувати увагу. Наприклад, чотирирічні діти можуть концентруватися на одній діяльності приблизно 10 хвилин, а старші учні (п’ять-сім років) — вже 20-30 хвилин.

Для дітей дошкільного віку бажано займатися два-три рази на тиждень протягом 20-30 хвилин. Такий розклад дозволить не перевантажити нервову систему малюка та створить позитивні асоціації з навчанням, яке дитина продовжить в школі. А вже школярі першого-третього класів поступово переходять на 45-хвилинні уроки з незмінною регулярністю занять у два-три рази на тиждень.

Вплив батьків та педагогів

— Відкрити дитині двері у світ іноземних мов мають саме батьки. Оскільки вони постійно доглядають за малечею, то в очах малюка стають осередком довіри. Батьки мають запевнити дитину, наскільки важливо і цікаво мати доступ до різних країн та їх культур, — повідомила дитяча психологиня Тетяна Кирієнко.

Краще це робити на практиці, наприклад, сформувати запит з кола інтересів дитини, а потім ввести його іноземною мовою в Google або Youtube — для отримання кращих результатів.

Проте якщо завдання мами та тата — прищепити зацікавленість, головну скрипку у вивченні мови все-таки грає вчитель. Від нього залежить, як маленький учень буде ставитися до навчання. Дружня атмосфера формує відчуття безпеки та довіри, що впливає на старанність та зацікавленість дитини. Для підтримки такої мотивації варто хвалити учня не тільки за правильні відповіді, а й за старання.

— Насамперед ми створювали застосунок, в якому весело проводити час, а вивчення мови є лише частиною геймплею. Також ми впровадили можливість навчатись у підвалах або бомбосховищах — гра не потребує постійного інтернет-з’єднання. Всі ці заходи допомагають дитині відволіктися та покращити свій психоемоційний стан, — повідомив Франческо Каваларі.

Комплексність підходу

Діти, які починають вивчати іноземну, потребують індивідуального та комплексного підходу. Саме такі умови забезпечать появу стійких позитивних асоціацій, а навчання буде приносити користь та радість малюкам.

Перші кроки для заохочення дитини до навчання мають зробити батьки. Краще за все це робити на власному прикладі, показати, що володіння іноземною мовою відкриває безліч можливостей: дивитися відео мовою оригіналу, шукати додаткову інформацію в інтернеті іноземною мовою, з легкістю спілкуватися із закордонними друзями під час відеодзвінків.

Разом з батьками педагог має допомагати дитині. Він складає план навантажень, залежно від віку учня, а уроки проводить з урахуванням персональних захоплень малюка. Втім є загальні рекомендації щодо вправ, які будуть цікаві більшості дітей дошкільного віку. Серед таких — використання під час занять відео, картинок, фільмів та ігор. Саме вони вносять різноманіття та роблять уроки цікавими.

Батьки з раннього віку записують дітей на різні гуртки: від танців до малювання. Інколи діти відвідують навіть кілька гуртків. Раніше ми розповідали, коли треба віддавати дитину на гурток та як його правильно вибрати.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.