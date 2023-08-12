Изучаем иностранный язык с детства: когда начинать и как организовать обучение — советы психологов

Расширение мировоззрения, обогащение культурного опыта и возможность найти друзей за границей — лишь немало значимых аргументов необходимости изучения иностранных языков. Полезность таких знаний осознают и в ЕС, где, по крайней мере, один иностранный язык изучают в среднем 92% школьников. Некоторые страны идут еще дальше: в Испании, например, такое обучение проходит более 80% детей в возрасте трех-шести лет.

Но когда все же следует начинать приучать детей к иностранным языкам, чтобы уроки приносили результаты и радость малышу? Ответ на этот вопрос и разъяснение других нюансов организации обучения редакции Вікон предоставили детские психологи Татьяна Кириенко и Лада Эндресен, а также разработчик игры для изучения иностранного языка для детей Antura and the Letters Франческо Кавалари.

Лучшее время для изучения иностранного языка для детей

Дети воспринимают речевые звуки еще в утробе матери и начинают их артикулировать на первом году своей жизни. Обычно в два года они могут составлять фразы, а в три — простые предложения. Поэтому именно с этого возраста некоторые эксперты рекомендуют начинать обучать детей иностранному языку.

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Ведь в три-четыре года мозг у детей развивается достаточно для восприятия большого количества информации, и они могут концентрировать внимание и всесторонне развиваться.

С другой стороны, сначала малыши должны овладеть речевым дыханием, звуками и грамматическими оборотами родного языка, чтобы иметь фундамент для изучения иностранного. Отдельная группа экспертов предпочитает радикальный подход, согласно которому дети должны начинать изучать иностранный язык, когда он в этом заинтересован, — в 10-12 лет.

Однако подавляющее большинство все же рекомендуют начать использовать детский потенциал в период с трех до восьми лет.

Ведь у подростков структура мозга отличается от младшего ребенка, а с ним меняется и механизмы усвоения информации, в результате чего изучению языка придется посвятить гораздо больше времени.

Заинтересованность и мотивация

Кроме достаточно развитого слуха, навыков речи и контактности, необходимых предпосылок для изучения иностранного языка, к каждому ребенку необходим индивидуальный подход. Нужно определить, насколько он может сосредотачиваться в течение урока и какие его темы интересуют.

— Прежде всего, нужно создать хорошую эмоциональную атмосферу для обучения. Необходимо нормализовать страх перед непознанным и сложным, что обычно сопровождает образовательный курс.

Страх ошибки обычно возникает, когда ребенка критикуют, сравнивают и стыдят за ошибки: “Ну кто так делает!”, “Снова то же самое”, “Я в твоем возрасте…”, “Твоя сестра/друг уже умеет… а ты…” .

Поэтому ребенок начинает не только бояться ошибаться, но избегает новых видов деятельности. Боятся все, даже взрослые. Также следует изменить отношение детей к ошибкам. Поскольку без них мы не научимся нового: так же как без ползания, хождения и досадных падений мы не сможем бегать.

Педагог может рассказать об ошибках с собственного опыта, а также обратить внимание на то, чему они его научили и какую пользу принесли, — порекомендовала детский психолог Лада Эндресен.

Дети, как и взрослые, очень чувствительны к подаче образовательного материала. Монотонное и скучное занятие подавляет и демотивирует, но эмоционально яркий урок заинтересует и надолго останется в памяти. И здесь на помощь преподавателям приходят игры.

В игровой форме можно объяснять иностранные слова, что будет интересно для дошкольников. Например, глаголы jump, run или sleep можно физически воспроизвести вместе с детьми.

А чтобы запомнить названия из животного мира, можно разрисовывать картинки или давать задачи на установление соответствия характерных звуков и категории животных.

— В нашем мобильном приложении дети учат иностранный язык в игровой форме. Вместе с собачкой Антурой они решают головоломки и находят буквы, из которых составляют новые слова. Игра поощряет малышей упорно учиться, потому что за каждый законченный уровень они получают возможность кастомизировать своего виртуального щенка.

Кроме того, ребенок не скучает благодаря разнообразию контента и мини-игр, — говорит один из разработчиков образовательной игры Antura and the Letter Франческо Кавалари.

Необходимо не только подобрать интересующий ребенка курс, но и привлечь все его ощущения: визуальные, тактильные, аудиальные и даже вкусовые. Поэтому современные уроки должны включать в себя мультфильмы, картинки, видео и экскурсии.

Продолжительность и регулярность занятий

Как отмечает Лада Эндресен, в этом вопросе следует ориентироваться на возрастные нормы. По возрасту установлено время, в течение которого дети могут сосредотачиваться и удерживать внимание. Например, четырехлетние дети могут сконцентрироваться на одной деятельности примерно 10 минут, а старшие ученики (пять-семь лет) уже 20-30 минут.

Для детей дошкольного возраста желательно заниматься два-три раза в неделю в течение 20-30 минут. Такое расписание позволит не перегрузить нервную систему малыша и создаст положительные ассоциации с обучением, которое ребенок продолжит в школе. А уже школьники первого-третьего классов постепенно переходят на 45-минутные уроки с постоянной регулярностью занятий в два-три раза в неделю.

Влияние родителей и педагогов

— Открыть ребенку дверь в мир иностранных языков именно родители. Поскольку они постоянно ухаживают за малышами, то в глазах малыша становятся очагом доверия. Родители должны заверить ребенка, как важно и интересно иметь доступ к разным странам и их культурам, — сообщил детский психолог Татьяна Кириенко.

Лучше это делать на практике, например, сформировать запрос из круга интересов ребенка, а затем ввести его на иностранном языке в Google или YouTube для получения лучших результатов.

Однако если задача мамы и папы — привить заинтересованность, главную скрипку в изучении языка все-таки играет учитель. От него зависит, как маленький ученик будет относиться к учебе. Дружеская атмосфера формирует чувство безопасности и доверия, что влияет на усердие и заинтересованность ребенка. Для поддержания такой мотивации следует хвалить ученика не только за правильные ответы, но и за старания.

— В первую очередь, мы создавали приложение, в котором весело проводить время, а изучение языка является лишь частью геймплея. Также мы внедрили возможность учиться в подвалах или бомбоубежищах — игра не нуждается в постоянном интернет-соединении. Все эти меры помогают ребенку отвлечься и улучшить свое психоэмоциональное состояние, — сообщил Франческо Кавалари.

Комплексность подхода

Дети, которые начинают изучать иностранные нуждаются в индивидуальном и комплексном подходе. Именно такие условия обеспечат появление устойчивых положительных ассоциаций, а обучение будет приносить пользу и радость малышам.

Первые шаги привлечения ребенка к обучению должны сделать родители. Лучше всего это делать на собственном примере, показать, что владение иностранным языком открывает множество возможностей: смотреть видео на языке оригинала, искать дополнительную информацию в интернете на иностранном языке, с легкостью общаться с друзьями во время видеозвонков.

Вместе с родителями педагог должен помогать ребенку. Он составляет план нагрузок в зависимости от возраста ученика, а уроки проводит с учетом персональных увлечений малыша. Впрочем, есть общие рекомендации по упражнениям, которые будут интересны большинству детей дошкольного возраста. Среди таких — использование во время занятий видео, картинок, фильмов и игр. Именно они вносят разнообразие и делают уроки интересными.

Родители с раннего возраста записывают детей на разные кружки: от танцев до рисования. Иногда дети могут посещать даже несколько кружков. Ранее мы рассказывали, когда нужно отдавать ребенка на кружок и как его правильно выбрать.

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