Бив ногами та хизувався на камеру: на Київщині викрили начальника групи ТЦК

Замість виконання державних завдань — самоствердження через насильство. Державне бюро розслідувань затримало начальника групи забезпечення цивільно-військового співробітництва одного з районних ТЦК Київської області.

Офіцер, який мав би координувати взаємодію між армією та суспільством, натомість став героєм кримінальної хроніки через системні знущання над громадянами.

Слідство встановило факти, що вражають своєю цинічністю: посадовець не лише застосовував фізичну силу, а й перетворював це на своєрідне шоу, фіксуючи власні злочини на мобільний телефон.

Відеонарізки “звитяг” та системне насильство

За даними правоохоронців, дії офіцера мали далеко не випадковий характер. Він неодноразово перевищував свої повноваження, принижував людську гідність військовозобов’язаних та застосовував до них відверте фізичне насильство, зокрема бив людей ногами.

Особливий резонанс викликало те, що після таких розправ посадовець монтував відеонарізки своїх “успіхів”. Такі дії свідчать про повну зневагу не лише до статутів, а й до базових прав людини.

У ДБР підкреслюють, що такі випадки в умовах воєнного стану є абсолютно неприпустимими, адже вони не просто порушують закон, а й дискредитують державні інституції в очах суспільства.

Боротьба з будь-якими проявами насильства, катуваннями чи зловживанням владою з боку посадових осіб є пріоритетом. Такі дії підривають довіру до державних органів, особливо зараз, коли єдність армії та народу є ключовою, — зазначають у відомстві, коментуючи принциповість своєї позиції.

Суворе покарання: що загрожує офіцеру

Наразі правоохоронцю вже офіційно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція цієї статті не передбачає м’яких вироків. Якщо провину офіцера буде доведено в суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Процесуальний нагляд у справі здійснює Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, щоб встановити всіх можливих потерпілих від дій цього посадовця.

