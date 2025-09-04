Прогуляв — заплатив: депутатів ВР штрафуватимуть за пропущені засідання

Не є секретом, що нардепи, які отримують зарплату з наших податків, не завжди чесно виконують свою роботу. Звісно, крім тих, хто голосує не в інтересах держави та своїх громадян, є ще й ті, які просто ігнорують засідання і не приходять до Верховної Ради.

Саме для тих, хто прогулює засідань більше, ніж відвідує, ухвалили новий закон про штрафи. Відтепер народних депутатів України штрафуватимуть за неявку на виклик парламенту.

Депутатів штрафуватимуть за неявку на виклик парламенту

Про новий закон повідомили на сайті Верховної Ради. Законопроект №11387 підтримали у другому читанні 229 народних депутатів.

Нардеп Ярослав Железняк додав, що парламент врахував його правку, за якою встановлюється адміністративна відповідальність за неявку на виклик парламенту без поважних причин. Штрафуватимуть за це всіх, і навіть урядовців.

Новий закон змінює Кодекс про адміністративні правопорушення, а також Кримінальний і Кримінальний процесуальний кодекси.

Відтепер народних депутатів штрафуватимуть за неявку без поважних причин на пленарні засідання до Ради щонайменше на 13 600 грн. Максимальний штраф – 17 тисяч гривень.

Загалом у законопроекті йдеться про підвищення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження. Уточнили відповідальність за неявку до суду для свідків, потерпілих та представників. І за безпідставну неявку суд тепер може оштрафувати.

Розмір штрафу залежатиме від прожиткового мінімуму, а не мінімальної зарплати (що зменшує суму штрафів). Проте у законопроекті запропонували збільшити їх удвічі, аби вони були відчутними для порушників.

У новому законі визнали проблему неявки учасників до суду, що затягує його. Водночас уточнили й посилили відповідальність за невиконання ухвали суду про привід.

Нещодавно законотворці визначили, хто така дитина війни і як повернути викрадених малюків.

