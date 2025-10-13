Графік відключення світла у Харкові: яка ситуація з електрикою

У низці областей України сьогодні введено аварійні відключення. Читай у матеріалі, чи є відключення у Харкові та області та як економити електроенергію в умовах дефіциту.

Графік відключень світла у Харкові: що відомо

У Харкові та Харківській області сьогодні, 13 жовтня 2025 року, було введено графік аварійних відключень. Тривалість таких відключень непередбачувана, і вони скасовуються після стабілізації ситуації.

Також у деяких областях, за даними Укренерго, були теж введені ГАВ — додатково обмеження діють у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Кіровоградській, та Сумській областях. Причиною є наслідки ворожих обстрілів, які пошкодили об’єкти енергетики, що призвело до перевантажень у мережі.

Жителі Харкова та Харківської області можуть перевірити актуальну інформацію за своєю адресою на офіційному сайті АТ Харківобленерго у розділі Відключення за адресою. У разі запровадження графіків, вони публікуватимуться виключно на офіційних ресурсах, аби уникнути поширення фейкової інформації.

Як економити електроенергію в умовах дефіциту

Навіть без відключень, енергетики закликають до раціонального споживання, щоб зменшити навантаження на мережу. Ось прості поради:

Використовуй енергоефективні лампи LED і вимикай світло в порожніх кімнатах.

Обмеж роботу енергомістких приладів у пікові години (з 17:00 до 22:00).

Утепли вікна та двері, щоб зменшити потребу в обігрівачах.

Заряджай гаджети вдень і використовуй режим енергозбереження.

