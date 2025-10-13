Графік відключення світла у Харкові: яка ситуація з електрикою

У низці областей України сьогодні введено аварійні відключення. Читай у матеріалі, чи є відключення у Харкові та області та як економити електроенергію в умовах дефіциту.
Графік відключень світла у Харкові: що відомо
У Харкові та Харківській області сьогодні, 13 жовтня 2025 року, було введено графік аварійних відключень. Тривалість таких відключень непередбачувана, і вони скасовуються після стабілізації ситуації.
Також у деяких областях, за даними Укренерго, були теж введені ГАВ — додатково обмеження діють у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Кіровоградській, та Сумській областях. Причиною є наслідки ворожих обстрілів, які пошкодили об’єкти енергетики, що призвело до перевантажень у мережі.
Жителі Харкова та Харківської області можуть перевірити актуальну інформацію за своєю адресою на офіційному сайті АТ Харківобленерго у розділі Відключення за адресою. У разі запровадження графіків, вони публікуватимуться виключно на офіційних ресурсах, аби уникнути поширення фейкової інформації.
Як економити електроенергію в умовах дефіциту
Навіть без відключень, енергетики закликають до раціонального споживання, щоб зменшити навантаження на мережу. Ось прості поради:
- Використовуй енергоефективні лампи LED і вимикай світло в порожніх кімнатах.
- Обмеж роботу енергомістких приладів у пікові години (з 17:00 до 22:00).
- Утепли вікна та двері, щоб зменшити потребу в обігрівачах.
- Заряджай гаджети вдень і використовуй режим енергозбереження.
Окрім відключень світла, існує великий ризик зриву початку опалювального сезону — читай у матеріалі, в яких містах існує така загроза.
