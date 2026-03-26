Кешбек за січень: коли буде виплата та чому затримують

Наприкінці лютого тисячі українців отримали довгоочікувані сповіщення про нарахування коштів за програмою Національний кешбек. Проте для багатьох радість була неповною: виплати надійшли лише за покупки, здійснені у грудні. Оскільки торік держава практикувала подвійні виплати, у мережі здійнялася хвиля запитань: чому не приходить кешбек за січень та чи варто на нього розраховувати найближчим часом?

Чому не приходить кешбек за січень: причини затримки

Більшість учасників програми очікували побачити на своїх картках суму одразу за два місяці. Утім, на рахунки впали лише грудневі накопичення. Така вибірковість стала несподіванкою, адже січневі витрати у багатьох були значно вищими.

Як з’ясувалося, затримка має суто технічний та графічний характер. Офіційна відповідь від Дії, що надійшла 3 березня, розставила крапки над і. У відомстві запевнили, що виплата національного кешбеку за січень обов’язково відбудеться, а зникнення суми з головного екрана — лише етап підготовки до транзакцій.

Виплата кешбеку за січень буде. Точні дати виплат січневого кешбеку наразі уточнюються. Але він уже готується слідом за грудневими нарахуваннями та зовсім скоро також буде на вашій картці , — наголосили у Дії.

Коли буде виплата кешбеку за січень: орієнтовні терміни

Поки що конкретних дат у Мінекономіки не називають. Це пов’язано з тим, що державні кошти перераховуються поетапно. Оскільки груднева хвиля виплат щойно завершилася, кешбек за січень коли буде виплата — питання найближчих тижнів. Зазвичай процес займає від кількох днів до двох тижнів після офіційного анонсу від міністерства.

Отже, якщо ти хвилюється, коли виплатять кешбек за січень, можеш бути спокійним: гроші нікуди не зникли. Вони вже опрацьовані системою та стоять у черзі на зарахування.

Нові правила з 1 березня: скільки повертатимуть тепер

Поки українці з’ясовують, коли буде виплата кешбеку за січень, сама програма зазнає важливих трансформацій. З 1 березня запрацювала оновлена диференційована система, яка робить купівлю певних українських товарів ще вигіднішою:

15% кешбеку нараховуватимуть на непродовольчі товари українського виробництва, а також на сири та певні позиції бакалії;

5% кешбеку діятиме на продукти харчування (окрім сирів), ліки, напої та товари для саду й городу.

Нагадаємо, що витратити накопичені кошти можна лише безготівково: на оплату комунальних послуг, квитки на транспорт,або донати на ЗСУ.

