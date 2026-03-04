СБУ встановила особу генерала РФ, відповідального за удар по Охматдиту

Служба безпеки України (СБУ) та Офіс Генерального прокурора (ОГП) заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну, який безпосередньо командував ракетним ударом по Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит 8 липня 2024 року.

На момент атаки Кувалдін обіймав посаду начальника штабу дальньої авіації, проте невдовзі після вбивства цивільних отримав підвищення і став командувачем дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ.

СБУ задокументувала злочини генерала РФ, відповідального за удар по Охматдиту

Слідство встановило, що за наказом Кувалдіна екіпаж стратегічного бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101 класу повітря-земля. Влучання відбулося близько 10:45 в корпус лікарні, де на той момент перебувало понад 600 дітей.

Важливим доказом у справі є те, що ракети Х-101 програмуються заздалегідь визначеними координатами. Це повністю спростовує будь-які заяви агресора про випадкове відхилення — удар по дитячому медзакладу був свідомим та спланованим актом терору.

Унаслідок атаки загинули молода лікарка та дідусь однієї з пацієнток, а поранення отримали щонайменше 34 людини, серед яких 9 дітей. Окрім людських жертв, було знищено унікальне високотехнологічне медичне обладнання, необхідне для порятунку життів.

Підозра за удар по Охматдиту — не єдиний пункт у обвинуваченні Кувалдіна. Правоохоронці задокументували його причетність і до іншого масштабного злочину:

Ракетна атака на Львів (4 вересня 2024 року): Кувалдін командував обстрілом, що пошкодив інфраструктуру об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та забрав життя 8 людей. Саме під час цього обстрілу загинули четверо членів однієї родини — Ярина, Дарина, Емілія та Євгенія Базилевич.

На підставі зібраних доказів генералу Кувалдіну оголошено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Оскільки підозрюваний наразі перебуває на території РФ, тривають заходи щодо його оголошення у міжнародний розшук.

В Офісі Генерального прокурора наголошують, що ці докази стануть фундаментом не лише для українських вироків, а й для процесів у міжнародних судах.

Злочини проти дітей та цивільної інфраструктури не мають терміну давності, і робота над притягненням Кувалдіна та його підлеглих до відповідальності триватиме до логічного завершення — реального тюремного терміну.

