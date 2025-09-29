Мі-28: ЗСУ збили російський гелікоптер FPV-дроном

Сьогодні, 29 вересня 2025, пілоти 59-ї бригади знищили російський гелікоптер за допомогою FPV дрона — подробиці події читай у матеріалі.

Російський вертоліт Мі-28 знищили дроном

У понеділок, 29 вересня, пілоти 59-ї бригади Сил Безпілотних Систем Збройних Сил України знищили російський гелікоптер Мі-28, використавши для цього FPV-дрон.

Про це повідомив командувач Сил Безпілотних Систем Роберт Бровді із позивним Мадяр. У своєму Telegram він показав відео, в якому зафіксували момент ураження гелікоптера.

Гелікоптер Мі-28: технічні характеристики

Мі‑28 — це російський ударний вертоліт, відомий під назвою Нічний мисливець. Він має потужну носову 30‑міліметрову гармату, яка може вражати легку й середню броню та скупчення піхоти

А його головне ударне озброєння — протитанкові керовані ракети — дозволяє вражати танки й бронемашини з далекої дистанції.

Мі‑28 може прикривати штурмові групи, знищувати танки на марші, робити удари по опорним пунктам і наземним колонам.

Противник може використовувати його вночі та за будь-якої погоди. Це означає, що поява Мі‑28 у районі боїв здатна змусити оборонців змінювати маневри, приховувати техніку й посилювати заходи захисту, бо вертоліт може швидко реагувати на виявлені цілі і завдавати ударів із різних напрямків.

Мі‑28 спеціально обладнаний потужним гарматно‑ракетним комплектом, що робить його серйозною бойовою силою на полі бою.

Сьогоднішнє знищення Мі-28 — це вагомий удар по арсеналу зброї нападника і демонстрація нових можливостей FPV-дронів.

Читай також про ракету Томагавк, її технічні характеристики, чому вона наводить жах на росіян та чи є в України шанс отримати ці ракети для озброєння нашої армії.

Фото гелікоптера: Вікіпедія.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!