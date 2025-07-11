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Посилки за 1 гривню: хто зможе скористатися пільгою від Нової пошти

Марія Дзюба, редакторка сайту 11 Липня 2025, 07:00 2 хв.
Фото до: Нова пошта розширила програму для військових: посилки за 1 гривню
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