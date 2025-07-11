Посилки за 1 гривню: хто зможе скористатися пільгою від Нової пошти

Нова пошта оголосила про значне розширення програми лояльності Плюси, покликаної підтримати українських військових.
Відтепер захисники можуть відправляти та отримувати посилки у прифронтових регіонах всього за 1 гривню.
Компанія збільшила ліміти, додала нові області та спростила процес оформлення, щоб зробити допомогу ще доступнішою.
Оновлені можливості програми Плюси
Програма Плюси зазнала суттєвих покращень.
Ключові зміни
- Щомісячну можливість згенерувати до трьох штрихкодів для оплати посилок. Це можна зробити через застосунок Армія+, обравши Нову пошту в меню Сервіси.
- Термін дії кожного штрихкоду — до 7 днів. Якщо він не використовується, то повертається в систему для інших військових.
- Максимальна вага посилки за цією програмою — до 30 кг, а її вартість символічна — 1 гривня.
Географія дії та волонтерська підтримка
Наразі програма доставки за 1 гривню доступна у шести прифронтових областях: Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській.
Це дозволить більшій кількості військовослужбовців підтримувати зв’язок із рідними та отримувати необхідні речі.
Паралельно з підтримкою військових, Нова пошта продовжує свої гуманітарні ініціативи для волонтерів.
Для разових відправлень щомісяця доступно до 10 промокодів.
Волонтери, які регулярно відправляють допомогу, можуть долучитися до програми постійної співпраці з ширшими умовами.
Ці ініціативи підкреслюють єдність суспільства у підтримці Збройних Сил України, що є ключовим у боротьбі за перемогу.
Раніше ми розповідали про зручності поштоматів. Читай у матеріалі, як правильно відправити посилку через поштомат Нової Пошти.
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