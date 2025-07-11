Посилки за 1 гривню: хто зможе скористатися пільгою від Нової пошти

Нова пошта оголосила про значне розширення програми лояльності Плюси, покликаної підтримати українських військових.

Відтепер захисники можуть відправляти та отримувати посилки у прифронтових регіонах всього за 1 гривню.

Компанія збільшила ліміти, додала нові області та спростила процес оформлення, щоб зробити допомогу ще доступнішою.

Оновлені можливості програми Плюси

Програма Плюси зазнала суттєвих покращень.

Ключові зміни

Щомісячну можливість згенерувати до трьох штрихкодів для оплати посилок. Це можна зробити через застосунок Армія+, обравши Нову пошту в меню Сервіси. Термін дії кожного штрихкоду — до 7 днів. Якщо він не використовується, то повертається в систему для інших військових. Максимальна вага посилки за цією програмою — до 30 кг, а її вартість символічна — 1 гривня.

Читати на тему Майже 3000 людей лишаться без роботи: Нова пошта скорочує працівників Під скорочення потрапить маркетинг та комунікаційний відділ компанії.

Географія дії та волонтерська підтримка

Наразі програма доставки за 1 гривню доступна у шести прифронтових областях: Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській.

Це дозволить більшій кількості військовослужбовців підтримувати зв’язок із рідними та отримувати необхідні речі.

Паралельно з підтримкою військових, Нова пошта продовжує свої гуманітарні ініціативи для волонтерів.

Для разових відправлень щомісяця доступно до 10 промокодів.

Волонтери, які регулярно відправляють допомогу, можуть долучитися до програми постійної співпраці з ширшими умовами.

Ці ініціативи підкреслюють єдність суспільства у підтримці Збройних Сил України, що є ключовим у боротьбі за перемогу.

Раніше ми розповідали про зручності поштоматів. Читай у матеріалі, як правильно відправити посилку через поштомат Нової Пошти.

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