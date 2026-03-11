Довічне за вісім пострілів: обвинуваченому у вбивстві Андрія Парубія загрожує найвище покарання

Правоохоронна система України вийшла на фінальний етап у справі про зухвале вбивство відомого державного діяча, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія.

Львівська обласна прокуратура офіційно завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного мешканця Львова, чия діяльність, за даними слідства, була повністю підпорядкована інтересам країни-агресора.

Львів’янин, який убив Парубія за вказівкою Москви, постане перед судом

Подія сталася 30 серпня 2025 року у Львові. Слідство реконструювало події того дня: обвинувачений, ретельно замаскувавшись під кур’єра служби доставки, підстеріг політика неподалік його власного будинку.

Зблизившись із колишнім діячем на відстань кількох метрів, зловмисник здійснив вісім пострілів із пістолета Макарова, що призвело до миттєвої смерті Андрія Парубія на місці злочину.

Попри спроби стрілка розчинитися в місті та згодом переховуватися в інших регіонах, робота Служби безпеки України та Національної поліції дозволила затримати його вже за дві доби на території Хмельниччини.

Читати на тему У Львові застрелили народного депутата Андрія Парубія: подробиці

Матеріали справи свідчать про глибоку інтеграцію обвинуваченого в мережу російських спецслужб. Його співпраця з ворогом розпочалася ще у 2024 році, коли він розпочав збір та передання даних про дислокацію підрозділів Збройних Сил України у Львові.

Згодом агент самостійно запропонував кураторам кандидатуру Парубія як пріоритетну ціль для фізичного усунення. Для реалізації цього плану він отримав від російської сторони зброю з глушником, проводив тривале стеження за політиком та розробляв маршрути втечі.

Хоча після вчинення злочину фігурант намагався знищити речові докази, правоохоронці виявили знаряддя вбивства у лісовому масиві, а численні експертизи остаточно підтвердили його безпосередню причетність до розстрілу.

За сукупністю вчинених злочинів львів’янину загрожує найвищий ступінь покарання — довічне позбавлення волі.

Фото: Руслан Кравченко

Раніше ми писали, які були мотиви у підозрюваного за вбивство Андрія Парубія — читай в матеріалі, з яких причин було здійснено вбивство.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!