Скільки церков досі під керівництвом Московського патріархату і де їх найбільше

Станом на грудень 2025 року в Україні працює майже 8 тисяч церков Московського патріархату. Читай у матеріалі детальнішу статистику від Opendatabot та де цих церков функціонує найбільше.

Скільки церков МП діє на території України — статистика

7826 церков МП працюють на території України. Найбільше їх на Дніпропетровщині, Вінниччині та Закарпатті. Варто зазначити, що лише 18 релігійних установ з усіх показують відкрито свої зв’язки.

На початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8782 церкви МП. За майже чотири роки 934 громади офіційно перейшли до ПЦУ.

67 релігійних організацій з так званими примусовими назвами налічувалося на кінець 2022 року. Частина з них або припинила власну діяльність, або змінила назву, приховуючи зв’язки з РФ. Лише три з таких організацій перейшла до ПЦУ.

Станом на грудень 2025 року таких громад лишилось 39, і всі вони зосереджені в Чернівецькій області.

Ще 22 релігійні громади або припинили власну діяльність, або перебувають у процесі припинення за власним бажанням.

В ПЦУ повідомили, що тривалість переходу залежить від часу проходження всіх юридичних процедур, а також від організованості громади.

Хоча процес доєднання громад відбувається хвилеподібно, але він упродовж всього часу від отримання Томосу — не зупиняється. З початку повномасштабної війни Православна Церква Московського патріархату суттєво втратила свої позиції в Україні. Понад 5000 релігійних громад вийшли з-під її контролю. За цей час близько 2000 громад добровільно доєдналися до Православної Церкви України,

— зазначає протоієрей Михайло Омельян, представник пресслужби ПЦУ.

Зауважимо, що перехід церкви від однієї митрополії до іншої може займати тривалий час, тож дані в ЄДР можуть різнитися від інформації самої церкви та в ПЦУ.

