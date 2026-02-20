Спецслужби РФ готували ліквідацію відомих українців: за Андрія Юсова обіцяли $100 тисяч

Масштабна міжнародна операція під назвою ЕНІГМА 2.0 завершилася успішним затриманням агентурної мережі, яка готувала ліквідацію вищого військово-політичного керівництва України та відомих публічних осіб. Спільну роботу провели Національна поліція, СБУ та правоохоронці Молдови під процесуальним керівництвом генерального прокурора Руслана Кравченка.

Про деталі нейтралізації групи кілерів повідомляє пресслужба Нацполіції, СБУ та генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Пріоритетна ціль — Андрій Юсов: кого ще планував ліквідувати ворог

Російські спецслужби підготували розстрільний список, до якого увійшли особи, чия загибель мала б спричинити максимальний суспільний резонанс та дестабілізувати безпекову ситуацію.

За офіційною інформацією, однією з головних цілей ворога був Андрій Юсов — представник ГУР МО та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Також у списку на ліквідацію значилися:

відомий журналіст (оголошений у розшук у РФ як екстреміст);

один із керівників стратегічного державного підприємства;

чинні офіцери ССО та бійці Іноземного легіону ГУР;

громадський активіст, який є вихідцем із РФ, але займає жорстку проукраїнську позицію.

Вербування в Молдові та цінник у 100 тисяч доларів

Схема організації злочину була цинічною та продуманою. Російські куратори вербували виконавців на території Молдови, після чого відправляли їх до України для збору даних.

Агенти відстежували маршрути пересування об’єктів, вивчали місця їхнього проживання та роботи, готуючи найбільш сприятливі умови для замаху.

За успішне виконання замовлення російська сторона обіцяла кілерам значну винагороду — до 100 тисяч доларів за кожного. Сума залежала від медійності та впливовості жертви.

Щоб не дати зловмисникам жодного шансу на реалізацію плану, правоохоронці провели одночасно понад 20 обшуків у різних регіонах України. Під час слідчих дій було вилучено зброю, боєприпаси, вибухівку та гаджети із зафіксованим листуванням із кураторами з РФ.

Результати операції:

В Україні затримано 7 осіб , які брали участь у підготовці злочинів.

У Молдові затримано ще 3 особи , серед яких безпосередній організатор мережі та його найближчі спільники.

Наразі всім учасникам угруповання вже повідомлено про підозру. Прокуратура вимагає для фігурантів найсуворішого запобіжного заходу — тримання під вартою без права застави.

Ця операція стала черговим доказом того, що методи російського терору не знають кордонів, проте професійна взаємодія спецслужб країн-партнерів дозволяє ефективно захищати національну безпеку.

