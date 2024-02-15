Покарання за сексистську рекламу: у Хмельницькому оштрафували підприємця за зображення оголених жінок

Реклама створена, щоб привертати увагу людей до певного продукту чи послуги. Інколи вона може бути різкою чи провокативною, адже компанії треба, щоб її запам’ятали. Інколи такі реклами можуть переходити тонку грань та обурювати суспільство, адже містять елементи сексизму, расизму або інших принижень.

Такі реклами існують й в Україні, тому на них можна скаржитися, що і зробила адвокатка, координаторка лінії правової допомоги ЮрФем: підтримка Марта Змисла.

Так, Хмельницький окружний адміністративний суд 22 січня виніс рішення у справі №560/20900/23, яким визнав фізичну особу-підприємця винним у порушенні законодавства про рекламу й наклав штраф у розмірі 1700 грн.

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В Україні існує закон Про рекламу. Згідно з ним, дискримінаційна реклама за ознакою статі — це реклама, яка містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипних ролей чоловіка та жінки, яка пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Побачивши рекламу, яка порушує цей закон, адвокатка Марта Змисла подала на неї скаргу у квітні 2022 року. Вона побачила цю рекламу в інтернеті. У ЮрФем зазначають, що у соцмережі були розповсюджені на продаж листівки, наклейки й календарі із зображенням оголених жінок у “відкрито-агресивних і принизливих образах сексуального характеру”.

— Ідеєю рекламної продукції було доведення до відома військовослужбовців того, що поки вони захищають Україну від ворога, їх удома чекають привабливі й оголені жінки, які до того ж ще є чудовими домогосподинями, — пригадує Марта.

Адвокатка підготувала скаргу до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів щодо порушення законодавства про рекламу. За результатами розгляду скарги провели експертизу рекламної продукції, яка встановила її дискримінаційність.

Тому Держпродспоживслужба склала протокол про порушення законодавства про рекламу на фізичну особу-підприємця й скерувала його до суду. Суд виніс постанову, згідно з якою підприємець мав сплатити штраф.

— Як бачимо, національне законодавство має інструменти для притягнення до відповідальності за дискримінаційну рекламу. Тому в разі ідентифікації рекламної продукції, яка містить дискримінаційний характер, варто реагувати й уживати заходів для притягнення недобросовісних рекламодавців до відповідальності, — наголосила Марта.

Як подати скаргу на сексистську рекламу

У ЮрФемі також розповіли, як поскаржитися на рекламу, яка містить сексизм. Людям радять звернутися зі скаргою до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів. У скарзі потрібно висвітлити, у чому полягає порушення законодавства про рекламу. На сайті Держпродспоживслужби є інструкція, як зробити електронне звернення.

Зараз українці можуть різко реагувати на деяку рекламу. Раніше ми розповідали, що дратує українців в рекламі під час війни.

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