Жіноче лідерство як фундамент стійкості громад: що готує Український Жіночий Конгрес у Вінниці

Вінниця готується прийняти знакову подію — регіональний форум Українського Жіночого Конгресу під назвою Сила жінок. Вінниччина. Захід, що відбудеться 30 березня 2026 року, збере лідерок регіону, представниць місцевого самоврядування та активісток для обговорення критично важливої теми: як жіноча енергія та професіоналізм допомагають громадам вистояти в умовах війни.

У центрі уваги — стійкість та розвиток

Головний акцент форуму буде зроблено на ролі жінок у забезпеченні життєдіяльності громад. Організатори наголошують, що в сучасних реаліях жіноче лідерство — це не лише про посади, а про здатність громад адаптуватися до викликів, знаходити ресурси для розвитку та підтримувати соціальну стабільність.

Програма заходу побудована за принципом від особистого до системного. Учасниці пройдуть шлях обговорення у три етапи:

Історії успіху та випробувань: як особистий досвід перетворюється на рушійну силу лідерства;

Практичні кейси: розгляд конкретних рішень, що вже працюють у громадах Вінниччини для зміцнення їхньої стійкості;

Стратегічне бачення : обговорення довгострокових змін та того, як жінки можуть впливати на формування майбутнього України.

Жіноче лідерство та стійкість громад: про що говоритимуть на Жіночому Конгресі

Співзасновниця Конгресу та віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк зазначає, що для УЖК принципово важливо працювати саме в регіонах.

Українському Жіночому Конгресу важливо тримати зв’язок з регіонами. Чому? Бо саме там формується жіноче лідерство, і сміливість, і сила, і стійкість. І саме там жінкам так важко пробитися крізь стіну стереотипів, і навіть повірити в себе, — зазначила співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

У свою чергу, народна депутатка Марія Іонова підкреслила, що зміна локацій Конгресу (від Одеси до Львова, а тепер і до Вінниці) допомагає стимулювати розвиток активних жінок по всій країні. А, директорка УЖК Світлана Войцеховська, наголосила на необхідності того, щоб внесок жінок у життєздатність громад був належним чином визнаний та представлений на рівні прийняття стратегічних рішень.

Як долучитися

Подія відбудеться у змішаному форматі. Всі охочі, хто не зможе бути присутнім особисто у Вінниці, мають можливість приєднатися до обговорення онлайн. Для цього необхідно заздалегідь зареєструватися за посиланням.

Головне фото: Український Жіночий Конгрес.

