Понад 75 тисяч жінок у ЗСУ: Сирський оприлюднив нову статистику

Напередодні, під час відзначення Міжнародного дня боротьби за права жінок, Головнокомандувач Збройних Сил України оприлюднив дані щодо чисельності та досягнень жінок у війську.

За словами очільника ЗСУ, українські захисниці не лише спростовують застарілі стереотипи про чоловічу справу, а й стають ключовими постатями у стратегічних операціях та безпосередніх бойових зіткненнях із російським агресором.

Захист України — не лише чоловіча справа: Головнокомандувач привітав жінок у лавах ЗСУ

Сьогодні у лавах Збройних Сил України перебуває понад 75 тисяч жінок, серед яких понад 55 тисяч є безпосередньо військовослужбовицями. Головнокомандувач підкреслив, що ця кількість невпинно зростає щороку.

За 12 років відсічі російській збройній агресії державними нагородами за високий професіоналізм та особисту мужність було відзначено 1705 військовослужбовиць.

Окремим рядком у літописі української звитяги виділено п’ятьох захисниць, які отримали найвище державне звання — Герой України. На жаль, троє з цих видатних жінок були нагороджені посмертно.

Головнокомандувач акцентував увагу на тому, що сучасна українська жінка у війську — це не лише медик чи волонтерка. Жінки обіймають посади командирів підрозділів, розвідниць, зв’язківців та бойових воїнів. Вони формують надійну систему оборони, рятують життя на полі бою та забезпечують стратегічну підтримку в тилу.

— Сьогодні українська жінка — це символ гідності, відваги та любові до Батьківщини, — йдеться у зверненні.

Крім безпосередньо військових, Головнокомандувач висловив подяку матерям та дружинам українських захисників, які залишаються надійною опорою в тилу, та вшанував пам’ять усіх жінок, які загинули внаслідок терористичних дій російських окупантів.

